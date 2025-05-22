Borusan’ın hedefi 3 yılda 66 milyar TL’lik yatırım

Borusan Grubu, 80’inci kuruluş yıl dönümünü kutladığı 2024’e ait fi­nansal sonuçları ve gelecek dö­nem yatırım planlarını paylaş­tı. Grup’tan yapılan açıklamaya göre, Borusan, 257 milyar lira konsolide ciroya ulaştığı bu dö­nemde, yüzde 39 büyüme kay­detti.

Grubun, 2025-2027 yıl­larında büyüme ivmesini daha yukarılara taşımak ve operas­yon alanlarını genişletmek amacıyla toplam 66 milyar li­ra yatırım yapmayı planladı­ğı belirtildi. Bu dönemde, üre­time 26 milyar lira, otomotive 22 milyar lira, enerji, lojistik ile makine ve güç sistemleri sek­törlerine 6’şar milyar lira yatı­rım yapılmasının hedeflendiği kaydedilirken, bu yatırımların şirketin stratejik hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oy­nayacağı ifade edildi.

“Mevcut gücümüzü daha da artıracağız”

Borusan Grup CEO’su Erkan Kafadar, 2024’ün, kuruluşları­nın 80.’inci yıl dönümü olması sebebiyle kendileri için ayrı bir önem taşıdığını, “0’dan başla­dık, 80’e ulaştık, biz aslında da­ha yeni başladık.” deyişiyle bu özel yılda kayda değer bir bü­yüme kaydettikleri için büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Kafadar, “Bu başarımızı sür­dürülebilir kılmak ve geleceğe yönelik iddiamızı perçinlemek adına, önümüzdeki 3 yıl için­de önemli yatırımlar yapmayı planlıyoruz. Bu yatırım hamle­mizle; enerji, üretim, otomotiv, makine ve güç sistemleri, lojis­tik ve kurumsal girişim serma­yesi alanlarındaki mevcut gü­cümüzü daha da artırmayı he­defliyoruz.

Amacımız, sadece ekonomik büyüme sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda sürdü­rülebilirlik ilkelerimiz doğrul­tusunda ülkemize ve paydaşla­rımıza katma değer yaratmaya devam etmek. 80 yıllık mirası­mızdan aldığımız ilhamla, 200 yıl ve ötesine uzanan bir grup olma vizyonumuzla, geleceğe umutla bakıyor ve Borusan’ı daha nice başarılara taşımak için var gücümüzle çalışıyo­ruz” dedi.

Bu yıla da istikrarlı bir giriş yapan Borusan Grubu, portföy stratejisi doğrultusunda Boru­san Tedarik’in CEVA Logisti­cs’e yüzde 100 hissesinin satı­şı için hisse devir sözleşmesi imzaladı. Rekabet Kurulu ona­yının ardından hisse devir sü­recinin tamamlanması bek­leniyor. Grup, Türkiye’nin enerji verimliliğine katkıda bulunmak amacıyla, 2053 net sıfır hedefleri doğrultusunda karbonsuzlaşma yol haritası­nı güçlendirdi. Değer zinciri­nin tüm aşamalarında iş sağlığı ve güvenliğini önceliklendiren Borusan, insan odaklı kurum kültürüyle çalışan bağlılığı ve memnuniyetini artırmaya yö­nelik projeler yürütüyor.

Üretim kapasitesi 1 milyon tona yaklaştı

2024’te, grup şirketlerinden Borusan Tedarik 50’nci; Borusan Otomotiv Grubu ve Borusan Limanı 40’ıncı; Borusan Cat 30’uncu; Borusan En BW Enerji ise 15’inci yılını kutladı. Yenilenebilir enerji alanında EnBW Enerji, kapasitesini yüzde 18 artırarak toplam kurulu gücünü 855 megavata yükseltti. Borusan Boru ise küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla ABD’de 50 milyon dolarlık ısıl işlem teknolojisi ile üretim yatırımını tamamlayarak, bu alanlardaki üretim kapasitesini yaklaşık 1 milyon tona çıkardı.

Grup, 2023’te kurduğu kurumsal girişim sermayesi Borusan Ventures aracılığıyla 2024’ü 5 girişim sermayesi fonu ve 5 girişim yatırımıyla tamamladı