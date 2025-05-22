Borusan’ın hedefi 3 yılda 66 milyar TL’lik yatırım
2024 yılında yüzde 39’luk büyümeyle 257 milyar liralık konsolide ciroya ulaşan Borusan Grubu, 2025-2027 yılları arasında 66 milyar TL’lik yatırım planladığını duyurdu. Borusan Grup CEO’su Erkan Kafadar, “Geleceğe umutla bakıyor ve Borusan’ı daha nice başarılara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadesini kullandı.
Borusan Grubu, 80’inci kuruluş yıl dönümünü kutladığı 2024’e ait finansal sonuçları ve gelecek dönem yatırım planlarını paylaştı. Grup’tan yapılan açıklamaya göre, Borusan, 257 milyar lira konsolide ciroya ulaştığı bu dönemde, yüzde 39 büyüme kaydetti.
Grubun, 2025-2027 yıllarında büyüme ivmesini daha yukarılara taşımak ve operasyon alanlarını genişletmek amacıyla toplam 66 milyar lira yatırım yapmayı planladığı belirtildi. Bu dönemde, üretime 26 milyar lira, otomotive 22 milyar lira, enerji, lojistik ile makine ve güç sistemleri sektörlerine 6’şar milyar lira yatırım yapılmasının hedeflendiği kaydedilirken, bu yatırımların şirketin stratejik hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynayacağı ifade edildi.
“Mevcut gücümüzü daha da artıracağız”
Borusan Grup CEO’su Erkan Kafadar, 2024’ün, kuruluşlarının 80.’inci yıl dönümü olması sebebiyle kendileri için ayrı bir önem taşıdığını, “0’dan başladık, 80’e ulaştık, biz aslında daha yeni başladık.” deyişiyle bu özel yılda kayda değer bir büyüme kaydettikleri için büyük mutluluk duyduklarını belirtti.
Kafadar, “Bu başarımızı sürdürülebilir kılmak ve geleceğe yönelik iddiamızı perçinlemek adına, önümüzdeki 3 yıl içinde önemli yatırımlar yapmayı planlıyoruz. Bu yatırım hamlemizle; enerji, üretim, otomotiv, makine ve güç sistemleri, lojistik ve kurumsal girişim sermayesi alanlarındaki mevcut gücümüzü daha da artırmayı hedefliyoruz.
Amacımız, sadece ekonomik büyüme sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda sürdürülebilirlik ilkelerimiz doğrultusunda ülkemize ve paydaşlarımıza katma değer yaratmaya devam etmek. 80 yıllık mirasımızdan aldığımız ilhamla, 200 yıl ve ötesine uzanan bir grup olma vizyonumuzla, geleceğe umutla bakıyor ve Borusan’ı daha nice başarılara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.
Bu yıla da istikrarlı bir giriş yapan Borusan Grubu, portföy stratejisi doğrultusunda Borusan Tedarik’in CEVA Logistics’e yüzde 100 hissesinin satışı için hisse devir sözleşmesi imzaladı. Rekabet Kurulu onayının ardından hisse devir sürecinin tamamlanması bekleniyor. Grup, Türkiye’nin enerji verimliliğine katkıda bulunmak amacıyla, 2053 net sıfır hedefleri doğrultusunda karbonsuzlaşma yol haritasını güçlendirdi. Değer zincirinin tüm aşamalarında iş sağlığı ve güvenliğini önceliklendiren Borusan, insan odaklı kurum kültürüyle çalışan bağlılığı ve memnuniyetini artırmaya yönelik projeler yürütüyor.
Üretim kapasitesi 1 milyon tona yaklaştı
2024’te, grup şirketlerinden Borusan Tedarik 50’nci; Borusan Otomotiv Grubu ve Borusan Limanı 40’ıncı; Borusan Cat 30’uncu; Borusan En BW Enerji ise 15’inci yılını kutladı. Yenilenebilir enerji alanında EnBW Enerji, kapasitesini yüzde 18 artırarak toplam kurulu gücünü 855 megavata yükseltti. Borusan Boru ise küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla ABD’de 50 milyon dolarlık ısıl işlem teknolojisi ile üretim yatırımını tamamlayarak, bu alanlardaki üretim kapasitesini yaklaşık 1 milyon tona çıkardı.
Grup, 2023’te kurduğu kurumsal girişim sermayesi Borusan Ventures aracılığıyla 2024’ü 5 girişim sermayesi fonu ve 5 girişim yatırımıyla tamamladı