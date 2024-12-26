Borusan’ın Sürdürülebilir Fayda Programı 3. dönem projeleri açıklandı

Kuruluşunun 80’inci yılı­nı kutladığı bu özel yılda Boru­san, sürdürülebilirlik vizyonu­nu güçlendirmeye devam ediyor. Toplumsal ve çevresel faydayı faaliyetlerinin merkezinde tu­tan Borusan, daha yaşanabilir bir dünya için 2022 yılında haya­ta geçirdiği Borusan Sürdürüle­bilir Fayda Programı’nın üçüncü döneminde destekleyeceği pro­jeleri açıkladı.

Toplumsal ve çev­resel sorunlara inovatif çözüm­ler üreten projelere odaklanan ve yeni dönemde “Herkesin Fayda­sına” mesajıyla yola çıkan prog­ram, bu yıl rekor sayıda başvuru aldı. Programa Türkiye’nin dört bir yanından olmak üzere 58 ilden tam 428 başvuru gerçekleşti.

Üçüncü döneminde iklim kri­ziyle mücadele ve eşitsizliklerin azaltılması başlıkları altında da­ha da derinlik kazanan program kapsamında; yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi, su kaynakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, engel­lilerin yaşam kalitesi ve eğitimde fırsat eşitliği gibi konuları merke­ze alan projeler değerlendirildi.

Başvuruların tematik dağılımı in­celendiğinde, katılımcıların hem eşitsizliklerin azaltılması hem de iklim kriziyle mücadele baş­lıklarına duyarlı yaklaşımları ve ele aldıkları konular dikkat çekti. Başvuruların 157’si her iki temayı birden kapsarken, 141 başvuru ik­lim krizi ile mücadele, 130 başvu­ru ise eşitsizliklerin azaltılması odaklı oldu.

“Projelerin kalitesi geleceğe dair umutlarımızı artırıyor”

Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı’nın üçüncü dönemine yönelik görüşlerini dile getiren Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Baş­kanı Nursel Ölmez Ateş, “Bu yıl 80’inci yaşını kutlayan Borusan Grubu olarak 200 yıl ve ötesin­de varlığımızı sürdürme vizyo­numuzla her adımımızı çevreye ve topluma değer katma hedefiy­le atıyoruz.

Üçüncüsüne imza at­tığımız Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı’na Türkiye’nin dört bir yanından, çok sayıda başvuru aldık. Bu ilgi, programı­mızın sürdürülebilirlik alanın­daki etkisi ve toplumdaki du­yarlılığın artmasının da bir gös­tergesi.

Özellikle gençlerin, iklim değişikliği ve sosyal adalet konu­larına yönelik yenilikçi çözüm­ler üretmeye istekli olmaları, da­ha yaşanabilir bir dünya için ça­ba göstermeleri geleceğimiz için umut verici. Başvuruların özgün­lüğü ve kalitesi de bizi çok etkile­di. Başarıyla geçen ilk iki döne­min ardından yeni dönemde de fark yaratacağını düşündüğü­müz ve desteklemeye karar ver­diğimiz projelerimizle ‘Herkesin Faydasına’ diyerek heyecanla yo­la çıkıyoruz. Tüm proje sahipleri­ne başarılar diliyorum” dedi.

3 farklı alandaki projeler desteklenecek

Jüri, yaptığı değerlendirmeler sonucu programın yeni döneminde destekleyeceği üç projeyi belirledi. Kullanıcıların deneyimlerini paylaşıp müzelerin gelişimine katkı sağlayabilecekleri bir proje olan Bongo Art Project’te erişilebilir müzeler arşivi oluşturularak, müzelerin erişilebilirlik durumlarına yönelik haritalama çalışması yapılması ve müze yönetimlerine rehberlik edilmesi amaçlanıyor.

Türkiye’nin Nesli Tehlike Altındaki Sesleri projesinde iklim değişikliği nedeniyle nesli tehlike altına giren kuşlar ve müzik aletleriyle müzisyenlerin seslerinin bir araya geleceği bir müzik albümü çalışması yapılarak biyoçeşitlilik kaybına dikkat çekilmesi planlanıyor. Roof Coliving projesi ile de mahalle pazarlarında gıda israfının azaltılması, esnafın çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sürdürülebilirlik çerçevesinde de döngüsel ekonomi çözümleri geliştirilmesi hedefleniyor.

Borusan, desteklediği projelere ihtiyaç analizleri, iş modeli geliştirme eğitimleri, finansal destek ve proje tanıtımı gibi hizmetler yer aldığı kapsamlı bir paket sunuyor. Ayrıca proje başına 500 bin TL’ye kadar hibe desteği ile birlikte Borusan’ın ve Impact Hub İstanbul’un iletişim ağlarına dâhil olma fırsatı da sağlanıyor.