Borusan’ın Sürdürülebilir Fayda Programı 3. dönem projeleri açıklandı
İklim kriziyle mücadeleye ve eşitsizliklerin azaltılmasına odaklanan, “Herkesin Faydasına” mesajıyla yola çıkan Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı’na bu yıl, Türkiye’nin 58 farklı ilinden toplam 428 başvuru yapıldı.
Kuruluşunun 80’inci yılını kutladığı bu özel yılda Borusan, sürdürülebilirlik vizyonunu güçlendirmeye devam ediyor. Toplumsal ve çevresel faydayı faaliyetlerinin merkezinde tutan Borusan, daha yaşanabilir bir dünya için 2022 yılında hayata geçirdiği Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı’nın üçüncü döneminde destekleyeceği projeleri açıkladı.
Toplumsal ve çevresel sorunlara inovatif çözümler üreten projelere odaklanan ve yeni dönemde “Herkesin Faydasına” mesajıyla yola çıkan program, bu yıl rekor sayıda başvuru aldı. Programa Türkiye’nin dört bir yanından olmak üzere 58 ilden tam 428 başvuru gerçekleşti.
Üçüncü döneminde iklim kriziyle mücadele ve eşitsizliklerin azaltılması başlıkları altında daha da derinlik kazanan program kapsamında; yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi, su kaynakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, engellilerin yaşam kalitesi ve eğitimde fırsat eşitliği gibi konuları merkeze alan projeler değerlendirildi.
Başvuruların tematik dağılımı incelendiğinde, katılımcıların hem eşitsizliklerin azaltılması hem de iklim kriziyle mücadele başlıklarına duyarlı yaklaşımları ve ele aldıkları konular dikkat çekti. Başvuruların 157’si her iki temayı birden kapsarken, 141 başvuru iklim krizi ile mücadele, 130 başvuru ise eşitsizliklerin azaltılması odaklı oldu.
“Projelerin kalitesi geleceğe dair umutlarımızı artırıyor”
Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı’nın üçüncü dönemine yönelik görüşlerini dile getiren Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, “Bu yıl 80’inci yaşını kutlayan Borusan Grubu olarak 200 yıl ve ötesinde varlığımızı sürdürme vizyonumuzla her adımımızı çevreye ve topluma değer katma hedefiyle atıyoruz.
Üçüncüsüne imza attığımız Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı’na Türkiye’nin dört bir yanından, çok sayıda başvuru aldık. Bu ilgi, programımızın sürdürülebilirlik alanındaki etkisi ve toplumdaki duyarlılığın artmasının da bir göstergesi.
Özellikle gençlerin, iklim değişikliği ve sosyal adalet konularına yönelik yenilikçi çözümler üretmeye istekli olmaları, daha yaşanabilir bir dünya için çaba göstermeleri geleceğimiz için umut verici. Başvuruların özgünlüğü ve kalitesi de bizi çok etkiledi. Başarıyla geçen ilk iki dönemin ardından yeni dönemde de fark yaratacağını düşündüğümüz ve desteklemeye karar verdiğimiz projelerimizle ‘Herkesin Faydasına’ diyerek heyecanla yola çıkıyoruz. Tüm proje sahiplerine başarılar diliyorum” dedi.
3 farklı alandaki projeler desteklenecek
Jüri, yaptığı değerlendirmeler sonucu programın yeni döneminde destekleyeceği üç projeyi belirledi. Kullanıcıların deneyimlerini paylaşıp müzelerin gelişimine katkı sağlayabilecekleri bir proje olan Bongo Art Project’te erişilebilir müzeler arşivi oluşturularak, müzelerin erişilebilirlik durumlarına yönelik haritalama çalışması yapılması ve müze yönetimlerine rehberlik edilmesi amaçlanıyor.
Türkiye’nin Nesli Tehlike Altındaki Sesleri projesinde iklim değişikliği nedeniyle nesli tehlike altına giren kuşlar ve müzik aletleriyle müzisyenlerin seslerinin bir araya geleceği bir müzik albümü çalışması yapılarak biyoçeşitlilik kaybına dikkat çekilmesi planlanıyor. Roof Coliving projesi ile de mahalle pazarlarında gıda israfının azaltılması, esnafın çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sürdürülebilirlik çerçevesinde de döngüsel ekonomi çözümleri geliştirilmesi hedefleniyor.
Borusan, desteklediği projelere ihtiyaç analizleri, iş modeli geliştirme eğitimleri, finansal destek ve proje tanıtımı gibi hizmetler yer aldığı kapsamlı bir paket sunuyor. Ayrıca proje başına 500 bin TL’ye kadar hibe desteği ile birlikte Borusan’ın ve Impact Hub İstanbul’un iletişim ağlarına dâhil olma fırsatı da sağlanıyor.