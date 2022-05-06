Bosch, 50 yılda Bursa'yı küresel merkeze çevirdi

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bosch Grubu, 1972 yılında ilk yatırımını yaptığı Bursa’da 50’nci üretim yılını kutluyor. Bosch’un Mobilite Çözümleri sektörü için dizel ve benzinli püskürtme sistemleri üreten Bursa Fabrikası, Türkiye’nin en büyük otomotiv yan sanayi üreticilerinden biri konumunda. Bosch Grubu’nun üretim, Ar-Ge ve ihracat açısından dünya çapındaki önemli üslerinden biri olan fabrika, bugüne kadar yaklaşık 500 milyon enjektör üretimi yaptı. Bosch Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası’nın Ticari Genel Müdürü Karin Gilges ve Teknik Genel Müdürü Mustafa Bulut, Bosch’un Bursa’da üretime başlamasının 50’nci yılına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bosch Grubu’nun, son 23 yılda Bursa’da 2,2 milyar Euro düzeyinde yatırım yaptığına işaret eden Ticari Genel Müdür Karin Gilges, yatırımların odak noktasında katma değerli üretim ve yeni teknolojilerin bulunduğunu söyledi. Fabrikada geçen yıl eylül ayında, benzinli motorlar için yeni nesil yüksek basınçlı pompa üretimine geçildiğini hatırlatan Gilges, “Böylelikle Türkiye’de ilk defa dizel ve benzinli enjektör haricinde bir ürün gamı üretilmeye başlandı. Bu ürünlerin üretilmesinde hassas ayar ve ölçüm sistemleri, ileri teknoloji lazer kaynak sistemleri, akıllı kamera sistemleriyle donatılmış en yüksek teknoloji Endüstri 4.0 çözümleri kullanılıyor. Bu teknolojinin Türkiye'de kullanılması, Bosch’un Bursa Fabrikası'nın küresel üretim ağındaki yetkinliğini gösteriyor” dedi. Karin Gilges, 7 binin üzerinde istihdamın bulunduğu Bursa Fabrikası’nın Bosch’un Türkiye’nin toplam ihracatındaki yüzde 1,5 payına büyük katkı sağladığını söyledi.

Yapay zeka, seri üretime entegre çalışıyor

Bursa Fabrikası’nda yapay zekâ ve veri biliminden yararlanılarak, hem Ar-Ge hem de seri imalat süreçlerinde verimliği artırıp maliyeti azaltacak projeler üzerinde çalışıldığını aktaran Fabrika Teknik Genel Müdürü Mustafa Bulut da Türk mühendislerinin veri madenciliği ve makine öğrenmesinden yararlanarak hayata geçirdiği yapay zekâ projesinin geçen yıl seri üretime entegre edildiğini vurguladı. Bulut, “Bursa’da halen 350 makine ve 320 montaj istasyonu ağa bağlı olarak çalışıyor. Çalışanlarımıza, Bosch tarafından sağlanan fırsatlarla veri bilimi, veri analitiği ve makine öğrenmesi gibi yeni beceriler kazanma konusunda eğitimler veriyoruz. Kendi yapay zekâ uzmanlarımız, Türkiye’deki çalışanlarımızı eğitiyor. Yapay zekâ uygulamaları ile veriler arasındaki ilişkilere bağlı kurduğumuz algoritmalar sayesinde veriden verim üretiyoruz” diye konuştu. Bursa Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası’nın, Bosch Grubu için ‘amiral gemisi’ olduğunu vurgulayan Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı ve Temsilcisi Daniel Korioth ise “Bosch Grubu olarak, Türkiye’de 100 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyoruz ve üretim için, kalkınma için, yenilik için, istihdam için çalışmalarımıza ilk günkü heyecanla devam ediyoruz. Türkiye’deki başarı hikayemizi büyütmek konusunda kararlı ve istekliyiz” dedi.

50 yıldır Bosch Teknik Eğitim Merkezi’nden mezun olanlara fabrikada iş imkânı sağlanırken, merkezden bugüne kadar 393 öğrenci mezun oldu. Çevre ve sürdürülebilirlik alanında çalışmalar yürüten Bosch Bursa Fabrikası 2020 yılından bu yana karbon nötr. Kağıtsız fabrika çalışmaları kapsamında, kağıt çıktı miktarını kontrol ve takip sistematiği ile 2021 yılında yüzde 11 oranında iyileşme sağlandı. Bu doğrultuda geçen son 4 yılda kâğıt tüketiminde toplamda yüzde 50’nin üzerinde tasarruf elde edildi.