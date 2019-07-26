Bosch bu yıl 1.2 milyon TL yatırım, yapacak yüzde 16 büyüyecek

26 Temmuz 2019

HANDAN SEMA CEYLAN

İSTANBUL - Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, Türk Lirası bazında yüzde 16 ciro artışı beklediklerini belirterek, bu yıl 1 milyar 200 milyon TL civarında yatırım yapmayı planladıklarını kaydetti.

Bir grup gazeteciyle bir araya gelen Steven Young, hem global rakamları paylaştı hem de Türkiye ile ilgili gelişmeleri kaydetti. “Bosch’un 2018 yılındaki satışları 78,5 milyar euro ile rekor bir seviyeye ulaştı. Ar-Ge harcamaları da 7.3 milyar euroya yükseldi ki, bu rakam cironun yaklaşık yüzde 10’una karşılık geliyor” diyen Young, şunları kaydetti: “Bosch’un Türkiye’de de başarılı bir performansı var. Şirket, geçen yıl 19 milyar TL’nin üzerinde satış geliri elde etti. Cirosunu TL bazında yüzde 25 artırdı. İhracat geliri ise 12.13 milyar TL’ye çıkarken, Türkiye genel ihracat hacmine yaptığı yüzde 1.5’lik katkıyla lider ihracatçılar arasındaki yerini korudu.”

2018 yılında Türkiye’de 1 milyar TL’nin üzerinde yaptıklarını anımsatan Young, 17 bin 59 kişiyi istihdam ettiklerini belirterek, “Ar-Ge yatırımlarının toplam tutarı 200 milyon TL. Bu alanda 679 kişi çalışıyor. Bu yıl ki beklentilerimize gelince, TL bazında yüzde 16 büyümeyi öngörüyoruz ve 1.2 milyon TL yatırım yapacağız” açıklamalarında bulundu.

1 yıl sonra tüm ürünleri ağa bağlanabilir olacak

Dünya, tarihin en önemli değişiminden geçtiğini kaydeden Steven Young, “Otomobiller elektrikli ve sürücüsüz oluyor. Evler ve şehirler akıllanıyor. Akıllı fabrikaların sayısı artıyor” diye konuştu. Young, “Bu değişime öncülük eden Bosch, son birkaç yılda, bir sanayi işletmesinden önde gelen global Nesnelerin İnterneti şirketine dönüştü. Bosch’un dünya genelindeki 400 binin üzerindeki çalışanı arasında 27 bin yazılım mühendisi var. Bunların yaklaşık beşte biri, sadece IoT konusunda çalışıyor” şeklinde konuştu. Bosch’un 5 yapay zeka merkezi bulunduğunu kaydeden Young, “Almanya’nın siber vadisi olarak bilinen Tübingen’de 700 yapay zeka uzmanının çalışacağı bir merkez daha kuracağız. Al-manya’da Renningen ve Tübingen, ABD’de Sunnyvale ve Pittsburgh, Hindistan’da Bangalore İsrail’de Haifa’da merkezlerimiz var” dedi. Young, 2020 yılında, Bosch’un piyasaya sunduğu tüm ürünlerin ağa bağlanabilir olacağını kaydetti.

Otonom araca çocuğunu emanette Türkiye %25’te Almanya %11’de…

Steven Young, yaptıkları bir anketin verilerini okurlarımız için paylaşıyor. “Çocuğunuzun okula otonom araçla gitmesine güvenir miydiniz” sorusuna Almanlar yüzde 11 ile evet diyor. Türklerde bu oran yüzde 25’te. Brezilya ise yüzde 50 ile otonoma en çok güvenen ülke olarak öne çıkıyor. Türkiye’de sorulan “Boğazdaki köprülerden birinde ellerinizi bırakarak manzarayı izler misiniz” sorusunun yanıtı ise enteresan. Türklerin yüzde 60’ı arabada ellerini bırakıp manzarayı izlemekten yana…

VW’nin yatırımı için Türkiye güçlü aday

Volkswagen’in yeni yatırımını Türkiye’ye mi Bulgaristan’a mı yapacağı konusunda bir bilgisi olup olmadığının sorulması üzerine Steven Young , “Türkiye güçlü bir aday. Bosch 1910’dan beri burada. 1972’den bu yana Türkiye’de üretim yapıyoruz. 8 fabrikamız var. Siemens, Mercedes burada üretim yapıyor. Türkiye için şu günlerde en iyi yatırım zamanı. Bize sorduklarında biz görüşlerimizi paylaştık.

Yerli otonun kaputunun altında olacağız

Bosch olarak yerli otonun kaputunun altında mutlaka olacağız. Sensörlerimiz olabilir, yazılım olarak yer alabiliriz. Ama mutlaka çalışmak isteriz.