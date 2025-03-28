Bosch Bursa Ar-Ge merkezi olma yolunda

Nezaket ÇETİN

Bosch, Bursa’da hidrolik ürünler üretimi yapan Rexroth Fabrikası’ndaki Tasarım Merkezi’ne Bosch tarafından global sorumluluklar verildiğini duyurdu.

“Global Tasarım Sorumluluğu-Lider Mühendislik” sertifikalarıyla uluslararası alanda önemli bir başarıya imza atan Merkez, söz konusu geişmeyle, umerkezin mobil hidrolik alanındaki yetkinliğini ve küresel geliştirme ağındaki rolünü pekiştirdi. Merkez, ürün tasarım sorumluluğu, simülasyon, proje yönetimi, üretim desteği gibi alanlarda kritik rol oynarken, büyümenin devam ettiği validasyon merkezi ile global çapta test hizmeti de sağlıyor.

"Mühendislerimizle gurur duyuyoruz"

Konuya yönelik değerlendirmede bulunan Fabrika Teknik Müdürü İrfan Bayrak, “Yeni yetkilendirme sertifikalarıyla birlikte Tasarım Merkezimiz Bursa fabrikamızın yanında Almanya ve Çin fabrikalarına da destek verecek. Dört yıl gibi kısa bir sürede gelinen bu noktadan dolayı mühendislerimizle gurur duyuyoruz. Bir sonraki adım olarak, bu sene içerisinde Ar-Ge merkezi süreçlerini başlatmayı amaçlıyoruz” dedi ve fabrikalarındaki ürün değişiklikleri veya yenilik entegrasyonu taleplerinde Tasarım Merkezi’nin liderlik edeceğinin altını çizdi.

Fabrika Ticari Müdürü Tanju Özkonuk ise "Fabrikamızın gelişimi için üniversite sanayi iş birliklerine önem veriyor, ulusal ve uluslararası çağrı programlarına katılarak mobil hidroliğin geleceğine yön vermeyi amaçlıyoruz” dedi.