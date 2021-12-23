Bosch Car Service, 2022’de Bursa’da büyüyecek

Esra ÖZARFAT

BURSA - 150 ülkede 15 binden fazla onarım ve bakım araç servisiyle hizmet veren Bosch Car Service, Türkiye’de de büyümesini sürdürüyor. Her marka ve model araca tampondan tampona hizmet verebilen Bosch Car Service, halen 66 kentteki 350 servis noktasıyla hizmet veriyor. Türkiye genelindeki Bosch Car Service’lerde, yılda 350 bin araca hizmet verildiğini kaydeden Arslan, Bursa’nın yaklaşık 530 bin araçlık araç parkı kapasitesiyle bölgedeki en çok araç parkına sahip kentlerden biri olduğunun altını çizdi. Arda Arslan, “Türkiye’de otomotiv sektörünün kalbi konumundaki Bursa’da, Bosch Grubu güçlü bir varlığa sahip. Bosch Car Service olarak, servis ağımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Halen Bursa ve yakın çevresinde 18 adet Bosch Car Service ile müşterilerimize hizmet veriyoruz. Bir yılda servislerimizdeki toplam mekanik araç giriş sayısı 30 binin üzerinde olup, mevcut müşterilerimizin yanında yeni müşterilerimizi de servislerimizde ağırlamayı ve Bosch Car Service deneyimini yaşamalarını istiyoruz. Beklenti ve talep doğrultusunda, 2022 yılı sonuna kadar Bursa ve çevresinde en az 5 adet daha Bosch Car Service açmayı planlıyoruz” dedi.

Servisler atölyeden laboratuvarlara dönüşecek

Arda Arslan, hizmet portföyünün elektromobilite, otonom sürüş ve paylaşım konseptleri gibi mobilite trendlerinin eklenmesiyle sürekli genişlediğine işaret ederek, 10 yıl içinde servis noktalarının atölyeden çok laboratuvarlara dönüşeceğini vurguladı. Araç içindeki yazılım sayısının arttığına dikkat çeken Arslan, “Yazılım mühendislerinin olduğu, 3D yazıcılarla yedek parçaların üretildiği servisler haline gelecek. Ayrıca şu anda servislere verilen görüntülü desteğin bir sonraki adımı hologramlarla, 3 boyutlu olarak uygulamaları görebilecekleri teknik destekler hayata geçecek” değerlendirmesini yaptı. Arslan ayrıca ihtiyaç duyulacak kalifiye insan kaynağı için de çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalıştıklarını aktardı.