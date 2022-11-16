Bosch Car Service’ten Türkiye’de elektrikli araçlar için altyapıyı hazırlığı

Her marka ve model araca tampondan tampona hizmet verebilen Bosch Car Service, üç yıl içinde 81 kente yayılmış ilk bağımsız servis organizasyonu olmak hedefiyle yatırımlarına devam ediyor.

Halen 63 kentteki 350 servis noktasıyla hizmet veren Bosch Car Service, Türkiye’de bakım-onarım pazarını elektrikli araçlara hazırlamak için kendi uzman ekiplerine Norveç ve Danimarka’da eğitim aldırıyor.

Bu uzmanlar Türkiye’ye döndüklerinde Bosch Car Service kadrolarına eğitim vererek, küresel bilgi birikimi ve deneyimi ülkemize taşıyor.

Yeni nesil ustalar yetiştirecek

Bosch Car Service, kendi sektöründe yeni nesil ustaların yetişmesine destek olmak amacıyla Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı ve Bursa, Eskişehir, Balıkesir Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle hayata geçirilen Elektrikli ve Hibrit Araçlar Eğitim Laboratuvarı'na, Bosch Otomotiv Eğitim Merkezi aracılığıyla destek veriyor. Aynı zamanda Türkiye’de ilk defa bir meslek lisesi bünyesinde servis açan Bosch Car Service, böylece hem müşterilerine hizmet veriyor hem de öğrencilere yerinde eğitim alma imkanı sağlıyor. 2021 yılında İstanbul İkitelli OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Topkapı Okulları) bünyesinde faaliyet göstermeye başlayan Bosch Car Service’in geliriyle okula da kaynak yaratılıyor. Benzer projelerin, diğer şehirlerde de hayata geçirilmesi planlanıyor.

Bosch ayrıca, Türkiye’nin farklı şehirlerinde okuyan ve maddi durumu yetersiz olan meslek liselerindeki öğrencilerin eğitimine destek olmak amacıyla geçen yıl Türk Eğitim Vakfı iş birliğiyle Bosch Car Service Burs Fonu’nu hayata geçirdi. Bu fondan, Motorlu Araç Teknolojileri (Otomotiv Elektromekanik, Otomotiv Gövde, Otomotiv Boya) alanında eğitim gören 100 öğrencinin eğitimine 4 yıl boyunca destek verilecek. Ayrıca bu öğrencilere staj imkânı da sağlanacak.

Eğitim çalışmaları İstanbul ve Bursa’dan başladı

Konuya ilişkin açıklama yapan Bosch Otomotiv Yedek Parça Türkiye, İran & Orta Doğu Bölge Direktörü Arda Arslan, Türkiye’yi bakım-onarım konusunda elektrikli araç için hazırladıklarını söyledi.

2023 yılında, 7 bölgede birden elektrikli araçlara hizmet veren ilk bağımsız servis organizasyonu olmayı hedeflediklerini belirten Arslan, bu amaçla kendi uzman ekiplerini, elektrikli aracın nüfusa göre en yoğun olduğu iki ülke olan Norveç ve Danimarka’da eğitime gönderdiklerini söyledi. Arslan, bunun için kendi uzmanlarını eğittiklerini, onların da Bosch Car Service teknisyenlerine eğitim verdiğini açıkladı.

Kendi faaliyet alanlarında da teknolojinin gelişmesi nedeniyle daha yetkin ve donanımlı bir insan kaynağına ihtiyaç duyulacağına dikkat çeken Arslan, sektörü bu dönüşüme hazırlamak için özellikle gençlerin eğitimine yatırım yaptıklarını söyledi. Arslan, “Türkiye’de elektrikli araç sayısının artmasıyla elektrik ve elektronik teknisyenine ihtiyaç da artacak. Her servisin istihdamında ilk etapta yüzde 10 artış olacağını öngörebiliriz. Biz de Bosch olarak, sektörümüzün genç ve donanımlı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için gençlerin eğitimine yatırım yapıyoruz. Bu çalışmalara, öncelikle otomotiv sanayinin lokomotifi olan İstanbul ve Bursa’dan başladık. Daha sonra adım adım Türkiye geneline yayacağız.” şeklinde konuştu.

2022, Bosch Car Service’lerde dönüşüm yılı oldu

Üç yıl içinde Türkiye genelinde 81 kente yayılmış ilk servis organizasyonu olmak hedefiyle de yatırımlara devam ettiklerini söyleyen Arda Arslan, bir yandan servis sayısını artırırken diğer yandan da mevcut servislerin kurumsal dönüşümlerine önem verdiklerini belirtti. Bu yıl içinde 93 servisin araç kabul alanları, müşteri bekleme salonları ve atölyelerinin yenilenmesine destek verildi. 2023 yılında 62 servis noktasının daha yenilenmesi amaçlanıyor.

Arslan, devamında şunları kaydetti: “2023 yılındaki temel stratejimiz; tüm servislerimizin ihtiyacı olan teknik ve teknik dışı eğitimlere katılmasını sağlamak, büyüyen ekibimizle saha ziyaretlerimizi artırarak açık denetimler yaparken gizli müşteri denetimlerimizin de sayısını artırmak, yeni dijital ekosistem projelerimizi hayata geçirerek servislerimizin operasyonel verimliliğini yükseltmek ve bu projelerle Bosch Car Service’lerde ağırladığımız müşterilerimize ‘yaşam için teknoloji’ felsefemizle daha farklı hizmetler sunabilmek olacak.”