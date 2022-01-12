Bosch Rexroth, Bursa Fabrikası’nda Tasarım Merkezi kurdu

BURSA (DÜNYA) - Bosch’un Türkiye’de sanayi teknolojileri alanında faaliyet gösteren ve yaklaşık bin 400 çalışanı bulunan Bosch Rexroth Fabrikası’nda Tasarım Merkezi çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz Eylül ayında, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan merkezde 15 kişilik bir mühendislik ekibi görev yapıyor. Bosch, mühendislik ve üretim çalışmalarını geliştirmek amacıyla bu yıl itibarıyla Bursa’daki fabrikada yeni makine yatırımlarına ve akademik iş birliklerine hız verdi. Yılsonunda mühendis sayısının 26 kişiye çıkması planlanıyor. Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Daniel Korioth, “Halen Bursa, Manisa ve Tekirdağ’da dört Ar-Ge Merkezimiz ve İstanbul’daki Tasarım Merkezi’nde mühendislerimiz geliştirme çalışmalarına devam ediyor. İstanbul’un ardından ikinci Tasarım Merkezimizi Bursa’da ve hidrolik sektörü özelinde hayata geçirerek, Türkiye’deki mühendislik ve Ar-Ge çalışmalarına katkı sunmaya devam ediyoruz. Bosch’un Türkiye’deki alanında yetkin ve işine tutkuyla bağlı mühendislerine yürekten güveniyorum” diye konuştu.

Hedef 5 yıl içinde Ar-Ge merkezi olmak

Fabrikada, 5 yıl içinde bir Ar-Ge Merkezi kurulması ve bu merkezin dünya genelindeki Bosch Rexroth fabrikalarına mühendislik hizmetleri sunan bir yetkinlik ve teknoloji merkezi haline dönüşmesi hedefleniyor. Bosch Rexroth Fabrikasında, geçtiğimiz yıllarda mobil hidrolik alanında kullanılan hidrolik pompa, motor ve valflerden oluşan ürün yelpazesinin sürekli gelişimiyle mühendislik ve teknoloji önemli aşamalar kaydedildi. Bosch Rexroth Teknik Genel Müdürü Manfred Hahn da “Önümüzdeki yıllarda, Ar-Ge Merkezi statüsünü alarak hizmetlerimizi bir adım daha ileriye taşımayı, mühendislerimizin yaratıcılığını, ekiplerinin yenilikçi ve çevreci yaklaşımlarını yeni ürün tasarımları aracılığıyla ortaya koymayı hedefliyoruz. 2005 yılından bugüne sergilediğimiz istikrarlı performans ve artarak devam eden başarılarımız Türk mühendislerimizin ürünüdür” dedi.

Yeni iş fırsatları ve katma değer yaratacak

Bosch Rexroth Ticari Genel Müdürü Tanju Özkonuk da Türkiye’de geçmişi çok eski yıllara dayanmayan hidrolik sektöründe Tasarım Merkezi kurmalarının hem Bosch Türkiye hem de Bosch Rexroth adına uzun soluklu bir yatırım olduğunu vurguladı. Özkonuk, şu değerlendirmeyi yaptı: “Hidrolik ürün imal edilen fabrikamızda kurulan tasarım merkezi ile sektörde faaliyet gösteren diğer kuruluşlara, yan sanayimize, yerli tasarım firmalarına ve mühendislik firmalarına iş fırsatları yaratacağız. Aynı zamanda yerlileştirme çalışmaları sayesinde ülke ekonomisi için de önemli katma değer yaratmış olacağız.”