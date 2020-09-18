Bosch Rexroth, İstanbul’da Yetkili Marine Servis Merkezi açtı

18 Eylül 2020

Bosch Rexroth, Marine Servis Merkezleri ile denizcilik alanında verdiği hizmetlerin kapsamını küresel ölçekte genişletmeye devam ediyor.

Bosch Rexroth, kendine ait Marine Servis Merkezleri ile Kuzey Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’dan sonra Akdeniz (İstanbul-Türkiye) ve Güneydoğu Asya (Singapur) lokasyonlarında da hizmet vermeye başladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, denizcilik sektörünün özel ihtiyaçlarına odaklanan hizmet anlayışına sahip Marine Servis Merkezleri, tersane yakınındaki (en az 24 saat ulaşım mesafeli) iç tedarik zincirleri ve antrepoları, orijinal parçaların makul fiyatlarla hızlı bir şekilde temin edilmesini ve klaslama şartlarına uygun inceleme ve bakım işlemlerinin yapılmasını, özel eğitimli personel ile klaslama kuruluşlarının belirlediği kesin kurallara uygunluk gösterilmesini sağlıyor.

Özellikle iki zamanlı dizel marine motorları (makineleri) için FIVA valfleri ve pompaların, sistem açısından son derece kritik parçalar olduğunun, havuzlama süresinin planlanmamış olmasının maliyetleri büyük oranda artırabildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Rexroth, dünya genelindeki en önemli limanlara yakın konumda bulunan yetkili onarım merkezlerindeki hizmet odaklı denizcilik uzmanlığını kullanarak, faal denizcilik müşterilerine, test raporları dâhil olmak üzere tüm gerekli işleri ‘tam zamanında’ sunabiliyor." denildi.

250 milyondan fazla yük değişimine dayanabilecek şekilde tasarlandı

Açıklamaya göre, denizcilik alanına odaklı hizmet anlayışını benimseyen Bosch Rexroth, dünya genelinde hidrolik komponentlerin yetkili bakım ve onarımını yüksek kalitede standartları çerçevesinde yapabilecek tedarikçiler arasında yer alıyor.

Müşterilerin Rexroth komponentlerine yönelik özel altyapıdan ve kullanım ömrü boyunca sağlanabilecek kapsamlı servis anlayışından faydalanabildiğinin belirtildiği açıklamada, "Rexroth, marine servis maliyetlerinin daha tahmin edilebilir ve rasyonel olmasını sağlamak için, bu hizmetleri bizzat işlettiği servisleri ile dünyanın her noktasında global olarak standartlaştırılmış Rexroth fiyat uygulaması üzerinden sunuyor. Müşteriler, Rexroth Marine Servis Merkezleri’nde farklı servis paketleri arasından seçim yapabildiği gibi (Overhaul Flat, Overhaul Light), özel REMAN ve yükseltme paketlerinden oluşan kombinasyonlarını da tercih edebiliyor. Şirket, dünya genelinde 10 bin adetten fazla kullanılan çok yönlü ve yeterliliği kanıtlanmış A4VSO pompaları ya da 250 milyondan fazla yük değişimine dayanabilecek şekilde tasarlanmış FIVA valflerinin kestirimci bakım işlemlerini her zaman sunabiliyor ve böylece gemilerin işletime hazır olmasını sağlıyor." ifadelerine yer verildi.