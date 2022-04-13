Bosch Rexroth, Kassow Robots’un çoğunluk hissesini satın alıyor

Fabrika otomasyonuna güçlendirme çalışmaları kapsamında yatırımlarına devam eden Bosch Rexroth, Danimarka merkezli Kassow Robots ApS'nin çoğunluk hissesini satın almayı ve böylece ‘Geleceğin Fabrikası’ portföyünü genişletmeyi planlıyor.

Kopenhag ve Çek Cumhuriyeti tesislerinde yaklaşık 25 çalışanıyla endüstriyel uygulamalara yönelik işbirlikçi robotlar (cobotlar) geliştirip üreten Kassow Robots ile Bosch Rexroth arasında konuya ilişkin 18 Mart 2022'de sözleşme imzaladı.

Konuya ilişkin açıklama Bosch Rexroth’tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bosch Rexroth Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Marc Wucherer, “İşbirlikçi endüstriyel robotlar, çok yönlü Geleceğin Fabrikası için bir başka önemli yapı taşıdır. Esnek robotik sistemler için büyük talep var. Önümüzdeki yıllarda, cobot pazarının her yıl yüzde 15 ila 20 oranında büyümesi bekleniyor. Bu potansiyelden yararlanmak ve portföyümüzü Kassow Robots'un işbirlikçi robotlarıyla genişletmek istiyoruz. Bu, özellikle pil üretimi ve yarı iletken üretimi dahil olmak üzere dayanıklı tüketim malları ve mobilite endüstrisindeki müşterilerimize fayda sağlayacaktır.” dedi.

Kassow Robots Genel Müdürü Kristian Kassow, ise “Bosch Rexroth ile fabrika otomasyonunda uluslararası lider olan ve iş faaliyetlerimizi genişletmemize yardımcı olabilecek bir iş ortağı bulduk. Bu, cobot portföyümüz için yeni pazarlar açmamızı sağlayacak.” ifadelerini kullandı.