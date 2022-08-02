Bosch, servislerini elektrikli dönüşüme hazırlıyor

Türkiye’de de elektrikli araçlara ilgi artarken, satış sonrası servis hizmeti sektörünü de büyük bir dönüşüm bekliyor. Bosch Otomotiv Yedek Parça Türkiye, İran & Orta Doğu Bölge Direktörü

Arda Arslan, Bosch Otomotiv olarak tüm Bosch Car servislerinin yanı sıra üç farklı eğitim içeriğiyle teknik eğitimlere başladıklarını, hem öğrencileri, hem de sektörü elektrikli ve otonom araçlara dönüşüm yolculuğuna hazırladıklarını vurguladı.

İlk olarak hibrit ve elektrikli araçlara hizmet verebilecek bir servis ağın dönüştüklerine vurgu yapan Arslan, “Türkiye’deki servis organizasyonları içinde bunu tüm araç marka ve modelleri için yapan ilk özel araç servisi organizasyonu olmayı hedefliyoruz. Türkiye’deki 66 ilde, 350’den fazla Bosch Car Service’imizin desteğini de arkamıza alarak, tüm servislerimizi geleceğe hazırlamak için düğmeye basıyoruz” diye konuştu.

Bosch Car Service, Türkiye’nin en büyük bağımsız servis araç bakım ve tamir yapan servis zincirlerinden biri. Önümüzdeki dönem hedef, servis istasyonu sayısı ve servis kalitesini artırarak Türkiye genelinde daha fazla müşteriye hizmet verilmesi hedefleniyor. Bugün 150 ülkede, 15 binden fazla Bosch Car Service atölyesi var. 90 binden fazla Bosch Car Service çalışanı, dünya genelinde her gün yaklaşık 200 bin araç bakım ve onarım çalışması yapıyor.

Türkiye’de ise 66 ilde 350’den fazla Bosch Car Service’te müşterilere hizmet veriliyor. Arda Arslan, “Önümüzdeki iki yıl içinde 74 ilde ve 420 servise ulaşılmayı hedefliyoruz. Bu büyümeyi sadece rakamlarla değil, kalite, standartlaştırma anlamında da iyileştirmeyle devam ettirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Bosch, yeni nesil araç üretiminde hem mühendislik hem de parça desteği veriyor. Burada oluşturulan bütün yetkinlikleri servislere taşımak şirketin öncelikler arasında yer alıyor. Bosch Car Service atölyeleri, marka bağımsız teşhis analizi, bakım ve onarım hizmetleri sunuyor. Bosch Car Service portföyü, elektromobilite, otonom sürüş ve paylaşım konseptleri gibi mobilite trendlerinin eklenmesiyle sürekli olarak genişliyor. Dijital olarak birbirlerine bağlı Bosch Car Service çalışanları, her zaman kendi deneyimlerini paylaşabiliyor ve diğer iş ortağı atölyelerin uzmanlığından yararlanabiliyor.

İtfaiyecilere de elektrikli araç eğitimi veriliyor

Bosch Car Service’in hibrit ve elektrikli araçlarla ilgili donanımlı bir eğitim merkezi ve eğitmenleri var. Eğitmenler Danimarka, Norveç gibi ülkelere eğitime gönderiliyor. Araç bakım ve onarım uygulamaları konusunda edindikleri bilgi ve deneyimler, Türkiye’deki tüm servislere yayılıyor. Arda Arslan, Bosch Car Service’in sadece kendi servislerini geliştirmek değil; gençleri, sektörü geleceğe taşımak istediğine vurgu yaptı. Bu kapsamda, Meslek yüksek okulları, teknik liseleriyle iş birliği yaparak, öğrencilere hem ekipman hem de eğitim anlamında destek sağlanıyor. Şirket aynı zamanda, itfaiyecileri de olası bir kaza anında elektrikli araçlara yönelik yangın söndürme eğitimi veriyor.