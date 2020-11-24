Bosch Termoteknik, günlük kombi üretimi rekoru kırdı

Isıtma, soğutma ve havalandırma sektörünün önde gelen firmalarından Bosch Termoteknik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda günlük üretim rekorunu kırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Bosch Termoteknik Manisa Fabrikası, Cumhuriyet Bayramı’nın 97'nci yılında ürettiği günlük 4 bin 170 adet kombi ile yeni bir rekora imza attı. "Üretim Üssü" unvanını pekiştiren ve iklimlendirme sektöründe "İhracat Lideri" olan Bosch Termoteknik, 28 yıldır Manisa’da bulunan fabrikasında faaliyet gösteriyor. Fabrikanın kuruluşundan bu yana 9 milyonu aşkın cihaz üretildi.

Bosch Termoteknik, Manisa Fabrikası’nda ürettiği kombilerinin her bir parçasını 15 yıl dayanıklılık testinden ve gerçek çevre koşullarındaki saha testlerinden geçirerek kullanıcıyla buluşturuyor. Üstün teknolojiyle üretilen dayanıklı eşanjörler kombilerin uzun ömürlü ve yüksek tasarruflu olmasını sağlıyor.

Her yıl 700 binden fazla kombi üretiyor

Verilen bilgiye göre, binin üzerinde çalışanı ile güçlü bir üretim kapasitesine sahip olan Bosch Termoteknik Türkiye, her yıl 700 binden fazla kombi üretiyor. Üretiminin yüzde 70’ini Avrupa, Kafkaslar, Orta Doğu, Körfez Bölgesi, Latin Amerika ve Uzak Doğu’daki toplam 41 ülkeye ihraç eden şirket, gerçekleştirdiği bu satışla kendi sektöründe ihracat birincisi ve Türkiye’nin en büyük 40'ıncı ihracatçısı konumunda bulunuyor.

Ürün portföyüne kattığı yüksek teknolojili ürünlerle dünya pazarındaki konumunu her geçen yıl daha da güçlendiren Bosch Termoteknik Türkiye, ihracat alanında yurt ekonomisi için yarattığı katma değer ile öne çıkıyor.

İhracat başarısının yanı sıra Bosch Grubu’nun önemli bir üretim ve Ar-Ge üssü olan Manisa Fabrikası, dünyanın en fazla kombi üreten tesisleri arasında ön sıralarda yer alıyor.