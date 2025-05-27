Bosch Türkiye 2024’te 5,5 milyar Euro ciroya ulaştı

Almanya merkezli teknoloji devi Bosch Grubu, 2024 yılında Türkiye operasyonlarında güçlü bir performans sergileyerek toplamda 5,5 milyar Euro net satış gerçekleştirdi. Şirketin Türkiye'deki konsolide satışları yüzde 26 artışla 2,9 milyar Euro’ya ulaştı.

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Daniel Korioth, piyasa koşullarının şirketler üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekerek, "Sürdürülebilir büyüme için stratejik odaklanma ve operasyonel verimlilik her zamankinden daha önemli" dedi. Korioth, Bosch’un 2025’te ivmesini koruyabilmesi için bu alanlara öncelik vereceğini vurguladı.

Ar-Ge ve yatırımlar hız kesmedi

2024’te Türkiye’ye 185 milyon Euro yatırım yapan Bosch, son 24 yıldaki toplam yatırımını 4,4 milyar Euro’ya çıkardı. Ar-Ge’ye ise 67 milyon Euro ayıran şirket, Bursa, Manisa ve Tekirdağ’daki dört Ar-Ge merkezi ve iki tasarım merkezinde 971 kişilik mühendis kadrosuyla çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa’daki Home Comfort fabrikasında hibrit kombi üretimine başlandığı belirtilirken, bu ürünün tam elektrikli çalışabilmesi için geliştirilen e-heater aksesuarı da Manisa’daki mühendisler tarafından tasarlanıyor.

Özel makine üretiminde hızlı büyüme

Bosch Üretim Çözümleri, Bursa’daki yeni binasında mobilite ve tüketici ürünlerine yönelik özel makine üretimini hızlandırdı. Korioth, makine işinin gelen taleplerle önemli ölçüde güçlendiğini ve üretim süreçlerinin optimize edildiğini söyledi.

Enerji verimliliğinde 13,3 gwh tasarruf

Bosch’un iklim hedefleri kapsamında Bursa, Manisa ve Tekirdağ’daki tesislerde uygulanan projelerle 13,3 GWh enerji tasarrufu sağlandı. Bu kazanım; geri kazanım sistemleri, soğutucu sistemlerde frekans dönüştürücü kullanımı ve temel yüklerin azaltılması gibi girişimlerle elde edildi.

Genç mühendislere yatırım: Bosch yetenek akademisi

Şirket, üniversite öğrencilerine yönelik eğitim programlarıyla nitelikli iş gücü yetiştirmeye devam ediyor. Bosch Mobilite Eğitimi ve Bursa’daki Bosch Yetenek Akademisi, yapay zeka, dijitalleşme ve hidrojen teknolojileri gibi konulara odaklanarak öğrencilere ileri mühendislik eğitimi sunuyor.

Bosch Grubu’nun 2025 stratejisi

Bosch Grubu, 2024’te globalde 90,3 milyar Euro satış geliri elde etti. Döviz kuru etkisinden arındırıldığında yüzde 0,5’lik düşüş yaşanırken, FVÖK marjı yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. Grup, 2026 için yüzde 7 marj hedefliyor ve 2030’a kadar yılda ortalama yüzde 6-8 büyüme öngörüyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Hartung, “Yüksek inovasyon kabiliyetimizle küresel teknoloji liderliğimizi sürdüreceğiz” dedi.