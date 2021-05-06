Bosch Türkiye'de bayrak değişimi: 25 yıl sonra Bosch'tan ayrılıyor

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, 31 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla görevinden ayrılacak.

Bosch Türkiye'den yapılan açıklamada, Steven Young'un Bosch Grubu bünyesinde 25 yıllık kariyerinin ardından, iş hayatında farklı ve yeni açılımlar yapmak üzere görevinden ayrılacağı bildirildi.

Steven Young’dan boşalacak Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanlığı görevine 1 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere halen Bosch Macaristan’da Genel Müdür olarak görev yapan Daniel Korioth getirildi.

Young, 2011’de Bosch Türkiye Genel Müdürlüğü ve 2015 itibarıyla ise Orta Doğu sorumluluğunun da eklenmesiyle birlikte Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanlığı görevlerine atanmıştı.