Bosch, yapay zeka projelerine hız verdi

Geçen yıl yazılım geliştirme için globalde 3,7 milyar Euro yatırım yapan Bosch, yapay zekayı güvenli, sağlam ve açıklanabilir hale getirmeye odaklandı. “En geç 2025 yılı itibarıyla ürünlerimizin her birinde ya yapay zeka olacak ya da yapay zekanın yardımıyla geliştirilmiş ve üretilmiş olacak” diyen Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, ikisi Bursa’da olmak üzere Türkiye’de 4 Ar-Ge merkezinde faaliyet gösterdiklerini söyledi. Young, Bursa’da 1990 yılından bu yana Ar-Ge faaliyetleri yürüttüklerini vurgulayarak, ‘‘İlk yıllarda Bosch Global içindeki birçok önemli geliştirme projesine katkı sağlarken, günümüzde geliştirme sorumluluğu da alıyoruz. Bursa’daki Dizel Sistemler Ar-Ge Merkezimizle ‘Uluslararası Enjektör Geliştirme Ağı’ için çalışan dünyadaki en büyük İkinci Ar-Ge Merkezi konumundayız. Dünyanın önde gelen otomobil üreticileri olan Amerika, Çin, Hindistan gibi ülkelerdeki Bosch fabrikaları için geliştirmede karar merkezi olduğumuzu söyleyebiliriz. Bursa’daki ikinci ArGe merkezimiz olan Benzinli Sistemler Ar-Ge Merkezi de Dizel Sistemler ArGe Merkezimiz gibi Almanya’dan sonra alanındaki en büyük Ar-Ge merkezi konumunda bulunuyor” diye konuştu.

“Tasarım merkezimiz otomobilde geliştirme sürecini kısaltıyor”

Ar-Ge merkezlerinin yanı sıra fabrikalarında da yapay zeka çalışmalarına odaklandıklarına işaret eden Steven Young, özellikle son 3 yıldır Bursa fabrikalarında yapay zeka projelerinin hız kazandığını aktardı. Young, “Örneğin; enjektör meme püskürme deliklerinde yuvarlama işlemi yapan 25 hidroerozyon makinesi, geçtiğimiz mart ayından bu yana yapay zeka kullanarak üretim yapıyor. Bu çok önemli bir adım. Her geçen dönem bunlara yenisi ekleniyor ve projeleri Bursa’daki mühendis arkadaşlarımız devreye alıyor. Arkadaşlarımızı, Grubumuzun Almanya’daki yapay zeka merkezine gönderiyoruz, orada edindikleri bilgi ve deneyimleriyle Türkiye’deki çalışmalarımıza katkıda bulunuyorlar’’ açıklamasını yaptı. Young, 2018 yılında İstanbul’daki genel merkezde müşteriler için kalibrasyon çalışmaları yaparak faaliyetlerine başlayan tasarım merkezinde de bugün veri bilimi kullanıldığına dikkat çekti. Young, “Bu merkezde yapılan çalışmalar sayesinde otomobillerin geliştirme süresi kısaltılıyor, maliyet düşürülüyor. Global otomobil firmalarıyla gerçekleştirilen bu projede Machine Learning (Makine Öğrenmesi) ve yapay zekâ kullanımı da söz konusu’’bilgisini verdi.

"Türkiye'nin ihracatının yüzde 1,5'ini gerçekleştiriyoruz"

3 yılda Türkiye’de toplam 3,2 milyar TL’lik yatırım yaptıklarını ve bunun da 1,5 milyar TL’lik kısmının geçen yıl gerçekleştiğini hatırlatan Steven Young, 2019 cirosunun bir önceki yıla oranla yüzde 11 artışla 21,5 milyar TL’ye ulaştığını söyledi. Geniş bir coğrafyada 40’tan fazla ülkeye ihracat yaptıklarına vurgu yapan Young, Bosch olarak Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 1,5’ini gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.