Bosch, zorlu bir ortamda hedeflerine ulaşıyor

Kısa bir süre önce Bosch, Çin'in Suzhou şehrindeki bir mühendislik ve üretim merkezine on yıl içinde yaklaşık 950 milyon Avro’luk yatırım yapılacağını duyurdu. Merkez, yerel pazar talebini karşılamak için özel olarak tasarlanmış elektrifikasyon ve otomasyon alanlarında mobilite çözümleri ve ürünleri oluşturacak. Bosch aynı zamanda Avrupa'nın yüksek teknoloji lokasyonu statüsünün yükselmesine yardımcı oluyor: Hartung, “En iyi örnek, Dresden ve Reutlingen'deki yonga plakası fabrikalarımızın genişletilmesidir. 2026'ya kadar olan yıllarda mobilite sektöründeki yonga kıtlığına karşı bir katkı olarak, yarı iletken işimize 3 milyar Avro daha yatırım yapmayı planlıyoruz.” dedi. Bosch ayrıca Mısır, Hindistan, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri ve Vietnam gibi lokasyonlarda işini küresel olarak genişletmeye daha fazla odaklanmayı planlıyor.

Refah ve iklim eylemi için gerekli iş birliği

Bosch açısından, özellikle bağlanabilirlik, otomasyon ve elektrifikasyonun yol açtığı pazar ve teknoloji ortamındaki değişimler ve sürdürülebilirliğin artan önemi, önümüzdeki yıllarda büyümenin itici gücü olacak. ASEAN ülkeleri gibi gelişmekte olan bölgelerdeki ek talep, pazarın daha da büyümesini sağlayacak. Bu ortamda Hartung, şirketin ekonomi ve enerji politikası durumu açısından iyi bir konumda olduğuna inanıyor. Bununla birlikte, enflasyonu yönlendiren enerji kıtlığı, uzun vadede tüketimi ve dolayısıyla parasal istikrarı olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle Hartung, merkez bankası tarafından kısıtlayıcı bir para politikası getirilmesini memnuniyetle karşılıyor. Aynı zamanda, küresel ekonomik blokların oluşumuna karşı uyarıda bulunuyor. Hartung, “Ekonomik sistemlerin parçalanması, herkes için yenilikçi gücü ve refahı tehdit ediyor. En önemlisi, iklim eyleminin uluslararası iş birliğine ihtiyacı var.” dedi.

Talebi yönlendiren enerji krizi

Enerji ve iklim krizi, neden olduğu tüm zorluklara rağmen, iklim nötr teknolojiye yönelik küresel talebi artırıyor. Bu, Bosch için de çeşitli yeni perspektifler açıyor: şirket, ev ürünlerinde halihazırda 20 milyar Avro'nun üzerinde satış gerçekleştiriyor. Bosch Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda şirketin Ev ve Bina Teknolojisi işinden de sorumlu Dr. Christian Fischer, “Ürün portföyümüz, evdeki enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 90'ını olumlu yönde etkileyebilir. Bu rakamın yüzde 85'i ısıtma ve sıcak su, yüzde 15'i ise ev aletleri ile ilgilidir.” dedi. Bosch, Almanya'da 2022'de ısı pompası birim satışlarını şimdiden yüzde 50 artırdı. Avrupa ısı pompası pazarının bugünden 2025'e kadar yılda yüzde 25 ila 35 büyümesi ve Bosch açısından ise pazar payı kazanmasını sağlayacak şekilde yaklaşık yüzde 40 büyümesi bekleniyor. Bu nedenle şirket Avrupa'daki ısı pompası üretim kapasitesini genişletiyor. Yılın başından beri Eibelshausen, Almanya’da bir başka üretim tesisi hızla büyüyor. Bosch, enerji sistemlerinin dönüşümünde daha fazla büyüme potansiyeli görüyor.

Sürdürülebilirlik, nitelikli çalışanları cezbediyor

Bosch, 2022 iş yılında kendi sürdürülebilirlik ve iklim hedeflerini uygulamada da ilerleme kaydetti. Yıl boyunca şirket, elektrik tüketiminde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 89'dan yüzde 94'e çıkardı. Bosch Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Sürdürülebilirlikten Sorumlu Endüstriyel İlişkiler Direktörü Filiz Albrecht, “2022 yılında, 2030 için belirlediğimiz 1,7 terawatt-saat enerji tasarrufu hedefinin neredeyse yarısına ulaştık. Aynı zamanda, sürdürülebilirliğe olan bağlılığımız Bosch'u daha çekici bir işveren haline getiriyor.” Albrecht'e göre şirketin sürdürülebilirlik stratejisi, başvuruda bulunanlar için giderek daha önemli bir husus haline geliyor. Albrecht, nitelikli çalışanların sayısının yetersiz kaldığı zamanlarda, Bosch açısından dünyanın her yerinde en iyi yeteneği bulmanın da zorlaştığını söyledi. Albrecht, Hindistan'ın yazılım uzmanları için rekabette önem kazandığına dikkat çekti. Bosch'un bu alanda 17.000 çalışanı var ve dünya genelinde sayıları 38.000'den 44.000'e yükseldi. Yazılım geliştiricilere olan ihtiyaç yüksek olmaya devam ediyor; şirket, 2025’e kadar kadrosuna yaklaşık 10.000 yazılım geliştirici eklemeyi bekliyor. Albrecht, “Bosch yakında yazılım geliştirme alanında 50.000'den fazla kişiye istihdam sağlayacak.” dedi.

Mobilite işi en yüksek satış artışını kaydetti

Bosch Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Markus Forschner, “Yarı iletken kıtlığına ve zayıf ekonomiye rağmen, tüm iş sektörleri satışlarını artırmayı başardı.” dedi. En büyük iş sektörü olan Mobilite Çözümleri, 52,6 milyar Avro ile 2022'de bir kez daha en yüksek satış rakamına ulaştı. Satışlardaki yüzde 17’lik artış, kur etkilerinin ayarlanmasının ardından yüzde 12 oldu. Forschner, “İyi haber şu ki, satışlarımız otomotiv üretiminden daha hızlı arttı.” dedi. Yine de Bosch, karlılığından memnun değil. Forschner, kar marjlarının tüm tedarik zinciri boyunca maliyet artışlarının yanı sıra şirketin mobilite işinin dönüşümü için ön yatırımların yükü altında olduğunu söyledi. Sanayi Teknoloji iş sektörü, satışlarda yüzde 14’lük artışla 6,9 milyar Avro’ya ulaştı. Kur etkilerinin ayarlanmasının ardından, satışlardaki artış yüzde 11 oldu. Forschner'a göre HydraForce ve Elmo'nun satın alınması, Bosch'un endüstriyel teknoloji işi açısından önemli dönüm noktaları. Forschner, Tüketim Ürünleri iş sektörünün, tüketicilerin ev aletleri ve elektrikli el aletler satın alma konusundaki önemli isteksizliğine rağmen satışları biraz artırmayı başardığını söyledi. Satışlar yüzde 2 artarak 21,5 milyar Avro'ya yükseldi. Kur etkilerinin ayarlanmasının ardından, bu rakam yüzde 3’e yükseldi. Enerji ve Bina Teknolojisi iş sektöründe ise büyüme, enerji verimli ev ve bina teknolojisine yönelik hız kesmeyen yüksek talebi yansıtıyordu. Forschner, satışların 7 milyar Avro’ya çıktığını bildirdi. Yüzde 15 oranındaki artış, kur etkilerinin ayarlanmasının ardından yüzde 13 oldu.

Yılın ikinci yarısında daha güçlü büyüme

Forschner, “Cesaret verici bir şekilde, tüm bölgeler satışlarını önemli ölçüde artırdı. 2022'nin ikinci yarısında özellikle güçlü bir büyüme gördük.” dedi. Avrupa'da satışlar 44,8 milyar Avro olarak gerçekleşti. Yüzde 8’lik artış, kur etkilerinin ayarlanmasının ardından yüzde 10 oldu. Forschner, “Avrupa'daki büyüme, Ukrayna'daki savaş ve sonuçlarından diğer bölgelerden daha fazla etkilendi.” dedi. Kuzey Amerika'da satışlar yüzde 25 artarak 14,3 milyar Avro'ya ulaştı ve artış, kur etkilerinin ayarlanmasının ardından yüzde 11 oldu. Böylelikle Kuzey Amerika, Bosch Grubu'nun tüm bölgeleri arasında en büyük ikinci satış artışına ulaşan bölge oldu. Forschner, Bosch'un ısıtma ve iklimlendirme çözümleri alanındaki gelişiminin özellikle cesaret verici olduğunu bildirdi. Güney Amerika'da satışlar 1,8 milyar Avro olarak gerçekleşti. Böylece, bu bölgedeki satışlar diğer tüm bölgelerden daha hızlı artış gösterdi: yüzde 30 veya kur etkilerinin ayarlanmasının ardından yüzde 21. Forschner; güçlü ekonominin bu büyümede kilit faktör olduğunun altını çizdi” Asya Pasifik bölgesinde satışlar, 27,5 milyar Euro ile yüzde 12 oranında veya kur etkilerinin ayarlanmasının ardından yüzde 8 oranında arttı. Forschner'a göre bölge, Hindistan'daki güçlü büyümeden fayda sağladı. Buna karşılık, Çin'in Covid-19 politikasında yaptığı değişiklikler, yıl sonunda buradaki ticari gelişmeleri azalttı.

Yaklaşık 18 binden fazla çalışan

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla dünya genelinde yaklaşık 420 bin 300 kişinin Bosch Grubu’nda çalıştığı raporlandı. Bu rakam bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 4'lik bir artışla 18 bin 400 daha fazla çalışan anlamına geliyor. Almanya'daki personel sayısı 2.600 kişi artarak 133 bin 400'e yükseldi. Forschner, “Bu toplam büyümenin neredeyse yarısı, araştırma ve geliştirmedeki çalışanlar arasında gerçekleşti” dedi. Bu alandaki çalışan sayısı 84 bin 800 ve bunların 44 bini yazılım geliştirme alanında çalışıyor.

Küresel ekonomik ivme kaybederek yükseliyor

Bosch ekonomik bir yavaşlama öngörüyor ve küresel ekonomik sonucun bu yıl yüzde 2'den daha az büyümesini bekliyor. Forschner, “Küresel iş ortamı zaten ekonomik yükleri yansıtıyor. Yükselen faiz oranları, başta inşaat faaliyetleri ve özel tüketim olmak üzere yatırımlar üzerinde baskı oluşturuyor.” dedi. Avrupa'da bu, son düşüşlerden sonra bile enerji maliyetlerindeki belirgin artışla daha da artıyor. Çin'de ise sıfır Covid politikasından vazgeçilmesinin ardından, büyük enfeksiyon dalgalarının yatışmasının ardından muhtemelen bir iyileşme süreci başlayacak. Forschner'a göre Bosch, önemli sektörlerde ekonomik bir yavaşlama hissediyor ve değer zincirlerinde devam eden bir maliyet baskısı görmeyi bekliyor. Aynı zamanda, gelecekteki teknolojilerdeki büyümeyi finanse etmek için önemli miktarda sermaye harcanması gerekiyor. Forschner, “Bosch gibi yenilikçi bir şirket, yüksek ön yatırımlar yapmalıdır.” dedi. Bosch, 2023 yılı boyunca satışlarını artırmayı ve karlılığını daha da artırmayı hedefliyor. Forschner, “En az yüzde 7'lik uzun vadeli hedef kar marjımıza ulaşma yolundayız. Bu dalgalı ekonomi denizinde, bir yanda karlılığımızı ve finansal gücümüzü korumak, diğer yanda yatırımlar ve olası satın almalar arasında bir denge kuracağız.” dedi.