Bosch’tan, çipe 3 milyar Euro'luk yatırım daha

Handan Sema CEYLAN

Bosch, çip teknolojilerine 2026’ya kadar 3 milyar Euro daha yatırım yapacak. 2021’de Dresden’de dönemin Almanya Şansölyesi Angela Merkel tarafından açılan 1 milyar Euro’luk yatırıma kardeş gelecek bu projenin bir kısmı IPCEI yani “Avrupa’nın Ortak Çıkarlarını Gözeten İnovasyon Projeleri” kapsamında fonlanacak. IPCEI ile Avrupa Birliği’nin ve Alman Federal Hükümeti’nin hedefi 2030’a kadar Avrupa'nın küresel yarı iletken üretimini yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarmak. İlk IPCEI kapsamında yapılan yatırımların ardından, şimdi IPCEI 2 devreye alınacak.

Dresden’de önceki gün gerçekleştirilen Bosch Teknoloji Günü 2022’de, firmanın çip yani mikroelektronik alanına yapacağı dev yatırım açıklandı. Almanya’nın ve dünyanın önde gelen yayınlarının davet edildiği teknoloji gününde DÜNYA da yer aldı.

Bosch Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Stefan Hartung, gazetecilere yaptığı sunumda “mikroelektronik gelecektir” diyerek, “Yalnızca IPCEI 2 çerçevesinde, 2026 yılına kadar yarı iletken teknolojimize ve buna dayalı sistemlere yaklaşık 3 milyar Euro yatırım yapmak istiyoruz. Örneğin, 2025’e kadar Reutlingen'deki yonga plakası fabrikamızı genişleteceğiz. 2023 gibi erken bir tarihte Dresden lokasyonumuzu genişletmek istiyoruz. Ayrıca, 3 bin metrekarelik temiz oda alanı ekleyeceğiz. Bu, mevcut odamızın üçte birinden fazla. Daha fazla yonga kapasitesi hedeflerimizden bir tanesi” bilgilerini veriyor.

Bosch Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Stefan Hartung, Dresden’teki fabrikada hem incelemelerde bulundu

hem de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hartung yaptığı sunumda “Bir sanayi kuruluşu muyuz, yoksa IT şirketi miyiz” dedi

ve cevap olarak “Bosch uzun zamandan beri her ikisi de” ifadelerini kullandı.

OTOMOTİVE ABS SAĞLIĞA MOLEKÜLER TANI

Dresden, Avrupa’nın önemli kültür başkentlerinden biri. Bunun yanı sıra Hamburg’a kadar uzanan ve çevreye hayat veren Elbe nehri Dresden’in önemli varlıklarından. Önemli bir teknoloji üssü haline gelen kentte konuşmasına Elbe’den örnek vererek başlayan Dr. Hartung, “Nehir boyunca elektronik bisikletlerin (e-bike) nasıl arttığını göreceksiniz. Motorlarının üzerindeki beş kırmızı harf; yani Bosch sizi şaşırtmasın. Kendi yaptığımız çipler, hiç olmayan bir pazarı yani e-bike’ı var etti. Motosikletler ve otomobiller için olduğu kadar bisikletler için ABS üretiyoruz. Egzersiz yapanlar bizim yapay zekamızı kullanan fitness takipçilerini kullanıyor. Tadilat yapanlar bizim matkaplarımızla çalışıyor. Fabrika zeminlerinde bizim robotlarımız dolanıyor. Başta COVID-19 olmak üzere bulaşıcı hastalıklar için yaklaşık on farklı hızlı PCR testi yapmayı mümkün kılan bir moleküler tanı platformu oluşturduk. Bunların hepsi de çiplerimizin yardımıyla oldu” diyor.

TEMİZ ODA İÇİN 250 MİLYON EURO DAHA

3 milyar Euro’luk yeni yatırımlarının Almanya Reutlingen ve Dresden'de yapım aşamasında olduğunu da kaydediyor Dr. Hartung. Bosch, alacağı fonun bir parçası olarak 170 milyon Euro'yu aşan bir maliyetle Reutlingen ve Dresden'de iki yeni geliştirme merkezi inşa etmeyi planladıklarını belirtiyor. Hartung, “Dresden'deki yonga plakası fabrikasında ekstra 3 bin metrekarelik temiz oda alanı yaratmak için gelecek yıl 250 milyon Euro daha harcayacağız” şeklinde konuşuyor.

GÖZLÜK ÜSTÜNE PROJEKSİYON MODÜLÜ

Hartung hedeflerinden birinin çipleri, daha küçük, daha akıllı ve daha ucuz üretmek olduğunu da kaydediyor. Hartung, “Bosch ayrıca, özellikle tüketim malları sektörü için kendi mikroelektromekanik sistemlerini (MEMS) daha da değiştirmek için çalışmalar gerçekleştiriyor. Şirket araştırmacılarının şu anda bu teknolojiyi geliştirmek için kullandıkları şeylerden biri, bir akıllı gözlüğün şakak kısmına yerleştirilebilecek kadar küçük olan yeni bir projeksiyon modülü. MEMS teknolojisinde pazardaki lider konumumuzu pekiştirmek için MEMS sensörlerimizi 300 milimetrelik yongalar üzerinde de üretmeyi planlıyoruz. Üretim, 2026 yılında başlayacak. Yeni yonga plakası fabrikamız bize üretimi ölçeklendirme fırsatı veriyor. Bu, tam olarak yararlanmayı planladığımız bir avantaj” diyor.

Dünyanın önde gelen yayınlarının davet edildiği

Bosch Teknoloji Günü'ne

DÜNYA Sorumlu Yazıişleri Müdürü Handan Sema Ceylan katıldı

Her 10 trafik kazasından 9’u insan kaynaklı, otonomla bunu önleyebiliriz

Yarı iletkenlere olan ihtiyacın baş döndürücü bir hızla arttığını anlatan Dr. Stefan Hartung, Avrupa’nın bu ihtiyacın karşılanmasını teşvik etmek için yeni bir finansman programı başlatacağını müjdeliyor. Mikroelektronikler için oluşturulan bu fon; IPCEI 2. Bosch da IPCEI 2 kapsamında yatırımlarını üç inovasyon alanında büyütecek. Dr. Hartung, bu üç alanı “güvenli yaşam”, “ağa bağlı yaşam” ve “sürdürülebilir yaşam” olarak açıklıyor. Hartung, bu üç alanla ilgili şu bilgileri veriyor: “Bosch’un İlk olarak, güvenli bir yaşam için icat edilen daha fazla teknoloji istiyoruz. On trafik kazasından dokuzu insan hatasından kaynaklanıyor. Bunu otonom sürüşle önleyebiliriz. Mikroelektronik de burada bir rol oynayacak. Bosch, bir otomobilin çevresinin 360 derecelik taramaları için radar sensörleri gibi donanımları daha küçük, daha akıllı ve daha uygun maliyetli hale getiren çip üzeri sistemler geliştiriyor. İkinci olarak, ağa bağlı bir yaşam için icat edilen teknoloji geliştireceğiz. Buna örnek; akıllı gözlükler için şimdiye kadarki en küçük projeksiyon modülü gösterilebilir. Bosch, bu modülü MEMS teknolojisi temelinde üretiyor ve gözlüğün şakak kısmına sığacak kadar küçük yapıyor. Bu, kullanıcının bir uzaylı gibi görünmeden her türlü bilgiyi almasına izin veriyor. Üçüncü olarak, sürdürülebilir bir yaşam için icat edilen teknoloji istiyoruz. Bunun için de yeni yarı iletkenler geliştiriyoruz.”

Almanya’nın teknoloji üssü: Silikon Saksonya

Saksonya, Almanya’nın 16 eyaletinden biri. Ülkenin doğusunda yer alıyor. Eyaletin başkenti Dresden, Berlin’e iki saatten az uzaklıkta, Çekya’nın da komşusu. Önemli şehirleri Leipzig, Chemnitz, Zwickau, Görlitz, Plauen ve Bautzen. Ağır aksanları nedeniyle Almanca’nın kulağa farklı çalındığı bu yer, 18’inci yüzyıldan beri makine sanayinin önemli şehirlerinden biri. Bölge duvar yıkılmadan önce DDR’de yani Doğu Almanya’da kalmış. Şu anda makine sektöründe binden fazla firmada 45 bin kişiyi istihdam ediyor. Öncelikle kendine “Almanya’nın Otomotiv Bölgesi” olma hedefi koyan eyalet Volkswagen, BMW ve Porsche’nin beş fabrikası olmak üzere 780 tedarikçiye ev sahipliği yapıyor. Almanya’nın ihraç ürünlerinin üçte biri bu eyaletten yola çıkıyor. Saksonya, otomotiv üretimindeki gücünü e-mobilitenin yükselmesi ile bir teknoloji üssü hedefine çevirmiş. Eyalette, makine ve otomotivin yanı sıra mikroelektronik olarak anılan çip üretimi, bilişim ve iletişim teknolojileri gelişiyor. Bu nedenle eyalet ‘Silikon Saksonya’ olarak anılıyor. Bosch’un yanı sıra çok sayıda firmanın da bölgede mikroelektronik yatırımları bulunuyor.

SiC çipi üretiyor, ‘galyum nitrür’ araştırılıyor

Bosch, 60 yıldır yarı iletkenler konusunda otomotiv sektörünün lideri. Geliştirilen çipler sadece otomotivde değil, hızlı tüketim ürünlerinde de kullanılıyor. Ayrıca Reutlingen fabrikasında 2021'in sonundan bu yana seri silisyum karbür (SiC) çipleri üretiyor. Her yıl yüzde 30’un üzerinde talep artışı yaşanan bu çipler, elektrikli ve hibrit araçların güç elektroniğinde kullanılıyor. Maliyetleri düşürecek galyum nitrür bazlı çipler için de çalışma yürütülüyor. Laptop’larda kullanılan bu çiplerin araçlar için 1.200 volta kadar dayanabilmesi araştırılıyor. Ayrıca Bosch’un Malezya Penang’da kurulacak çip test merkezi 2023’te devreye alınacak.