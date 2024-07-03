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Bosch'tan hidrojen teknolojilerine yatırım geliyor

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Daniel Korioth, “Bu yıl Bosch, hidrojen teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretimi için yaklaşık 500 milyon euro yatırım yapacak” dedi. Korioth, 2026’da Bursa’da ticari araçlar için hidrojen enjektörü seri üretimine başlayacaklarını söyledi.

Dünya Gazetesi
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Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Daniel Korioth, bu yıl hidro­jen teknolojilerinin gelişti­rilmesi ve üretimi için yak­laşık 500 milyon euro yatı­rım yapacaklarını açıkladı.

Ulaşımda, inşaat sektörün­de ve üretimde hidrojen kul­lanmanın önemine dikkati çeken Daniel Korioth, “Hid­rojeni ekonominin tüm sek­törlerinde kullanmalıyız, sa­dece hidrojen çözümleri ya da elektrifikasyon olarak de­ğil H2 çözümleriyle birlikte elektrifikasyon olarak” dedi. Yeşil hidrojenin büyük mik­tarda yeşil enerji depolama imkanı sunduğu için iklim nötr bir dünya için vazgeçil­mez olduğunu vurgulayan Korioth, “Bosch olarak, hid­rojeni neredeyse her sek­törde kullanmanın mantık­lı olduğuna inanıyoruz.

Bu nedenle biz de bu konuda ilk adımları attık ve şu anda tüm hidrojen değer zinciri­ni kapsayan çözümler sunu­yoruz. Hidrojenin üretimi, sıkıştırılması, depolanma­sı ve kullanımı için tekno­lojiler geliştiriyoruz. Bu yıl Bosch, hidrojen teknoloji­lerinin geliştirilmesi ve üre­timi için yaklaşık 500 mil­yon euro yatırım yapacak” di­ye konuştu.

Korioth, geniş çaplı kulla­nım için gerekli teknolojik ol­gunluğa ulaşan yakıt hücre­lerinin, daha ağır yük ve da­ha uzun mesafe için tercih edildiğini söyledi. Yakıt hüc­relerinin uzun menzil ve kı­sa yakıt ikmali süresi sağla­dığının altını çizen Korioth, aracın yeşil hidrojenle ça­lıştırıldığında yakıt hücre­li güç aktarma sisteminin sı­fır yerel emisyon ürettiği­ni, bu durumun da iklim nötr olduğunu söyledi. Hidro­jen motorlarının mevcut tek­nolojilerin kullanılabilmesi sayesinde hidrojen ekonomi­sine daha hızlı bir geçiş sağla­dığına dikkati çeken Korioth, bu teknolojinin özellikle uzun mesafeli ağır taşımacılıkta ve aynı zamanda tarım ve inşa­at makinelerinde kullanıldı­ğında mantıklı hale geldiğini kaydetti.

Küresel elektroliz pazarı 37 milyar euroya ulaşacak

Hidrojene büyük miktar­larda ihtiyaç duyulacağın­dan, Bosch’un hidrojen üreti­minde de ön planda yer aldı­ğını anlatan Korioth, 2030’a kadar dünya genelinde hid­rojen elektrolizi için 170 gi­gawatt kurulu kapasite olaca­ğını ve bunun şu anda sahip olunan kapasitenin yaklaşık 25 katı olduğunu açıkladı.

Hidrojen elektrolizi kapa­sitesinin 2030’a kadar her yıl neredeyse iki katına çıkaca­ğını vurgulayan Korioth, Bos­ch Türkiye olarak, içten yan­malı motorların en sofistike bileşenleri olarak çok önemli bir rol oynayan dizel ve ben­zin enjeksiyon teknolojile­rinde yarım asırlık üretim ve AR-GE deneyimine sahip ol­duklarının altını çizdi.

 Bursa’da ticari araçlar için hidrojen enjektörü üretecek

 “Türkiye için iyi haber; şu an­da Bursa’daki Güç Çözümle­ri tesisimizde hidrojen mo­torları için direkt enjektör prototipi üzerinde çalışıyor olmamız” diyen Bosch Tür­kiye ve Orta Doğu Başka­nı Daniel Korioth, “AR-GE mühendislerimiz, hidro­jen motorları ve depolama bileşenleri için bir proto­tip direkt enjektör ve daha yenilikçi ürünler üzerinde özenle çalışıyor. 2026’dan iti­baren Bursa’da ticari araçlar için hidrojen enjektörünün seri üretimine başlayaca­ğız” diye konuştu. Korioth, Türkiye’nin Ocak 2023 tarihli Ulusal Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası gibi olumlu sinyallerinin de var olduğuna değinerek, “Tür­kiye’nin iklim nötr olmak için hidrojen ekonomisine ihtiyacı var ve sadece ‘hidro­jene hazır’ değil, aynı zaman­da ‘hidrojen rekabet gücü yüksek’ olmak için çok daha fazlasını yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Korioth ayrıca Bursa’daki geliştirme ve sanayileştirme çalışmalarının yanı sıra, Tür­kiye’deki orijinal ürün üreti­cilerinin (OEM) hidrojen mo­toru projelerine de tasarım ve mühendislik desteği ver­diklerini belirtti.