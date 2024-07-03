Bosch'tan hidrojen teknolojilerine yatırım geliyor
Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Daniel Korioth, “Bu yıl Bosch, hidrojen teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretimi için yaklaşık 500 milyon euro yatırım yapacak” dedi. Korioth, 2026’da Bursa’da ticari araçlar için hidrojen enjektörü seri üretimine başlayacaklarını söyledi.
Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Daniel Korioth, bu yıl hidrojen teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretimi için yaklaşık 500 milyon euro yatırım yapacaklarını açıkladı.
Ulaşımda, inşaat sektöründe ve üretimde hidrojen kullanmanın önemine dikkati çeken Daniel Korioth, “Hidrojeni ekonominin tüm sektörlerinde kullanmalıyız, sadece hidrojen çözümleri ya da elektrifikasyon olarak değil H2 çözümleriyle birlikte elektrifikasyon olarak” dedi. Yeşil hidrojenin büyük miktarda yeşil enerji depolama imkanı sunduğu için iklim nötr bir dünya için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Korioth, “Bosch olarak, hidrojeni neredeyse her sektörde kullanmanın mantıklı olduğuna inanıyoruz.
Bu nedenle biz de bu konuda ilk adımları attık ve şu anda tüm hidrojen değer zincirini kapsayan çözümler sunuyoruz. Hidrojenin üretimi, sıkıştırılması, depolanması ve kullanımı için teknolojiler geliştiriyoruz. Bu yıl Bosch, hidrojen teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretimi için yaklaşık 500 milyon euro yatırım yapacak” diye konuştu.
Korioth, geniş çaplı kullanım için gerekli teknolojik olgunluğa ulaşan yakıt hücrelerinin, daha ağır yük ve daha uzun mesafe için tercih edildiğini söyledi. Yakıt hücrelerinin uzun menzil ve kısa yakıt ikmali süresi sağladığının altını çizen Korioth, aracın yeşil hidrojenle çalıştırıldığında yakıt hücreli güç aktarma sisteminin sıfır yerel emisyon ürettiğini, bu durumun da iklim nötr olduğunu söyledi. Hidrojen motorlarının mevcut teknolojilerin kullanılabilmesi sayesinde hidrojen ekonomisine daha hızlı bir geçiş sağladığına dikkati çeken Korioth, bu teknolojinin özellikle uzun mesafeli ağır taşımacılıkta ve aynı zamanda tarım ve inşaat makinelerinde kullanıldığında mantıklı hale geldiğini kaydetti.
Küresel elektroliz pazarı 37 milyar euroya ulaşacak
Hidrojene büyük miktarlarda ihtiyaç duyulacağından, Bosch’un hidrojen üretiminde de ön planda yer aldığını anlatan Korioth, 2030’a kadar dünya genelinde hidrojen elektrolizi için 170 gigawatt kurulu kapasite olacağını ve bunun şu anda sahip olunan kapasitenin yaklaşık 25 katı olduğunu açıkladı.
Hidrojen elektrolizi kapasitesinin 2030’a kadar her yıl neredeyse iki katına çıkacağını vurgulayan Korioth, Bosch Türkiye olarak, içten yanmalı motorların en sofistike bileşenleri olarak çok önemli bir rol oynayan dizel ve benzin enjeksiyon teknolojilerinde yarım asırlık üretim ve AR-GE deneyimine sahip olduklarının altını çizdi.
Bursa’da ticari araçlar için hidrojen enjektörü üretecek
“Türkiye için iyi haber; şu anda Bursa’daki Güç Çözümleri tesisimizde hidrojen motorları için direkt enjektör prototipi üzerinde çalışıyor olmamız” diyen Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Daniel Korioth, “AR-GE mühendislerimiz, hidrojen motorları ve depolama bileşenleri için bir prototip direkt enjektör ve daha yenilikçi ürünler üzerinde özenle çalışıyor. 2026’dan itibaren Bursa’da ticari araçlar için hidrojen enjektörünün seri üretimine başlayacağız” diye konuştu. Korioth, Türkiye’nin Ocak 2023 tarihli Ulusal Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası gibi olumlu sinyallerinin de var olduğuna değinerek, “Türkiye’nin iklim nötr olmak için hidrojen ekonomisine ihtiyacı var ve sadece ‘hidrojene hazır’ değil, aynı zamanda ‘hidrojen rekabet gücü yüksek’ olmak için çok daha fazlasını yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Korioth ayrıca Bursa’daki geliştirme ve sanayileştirme çalışmalarının yanı sıra, Türkiye’deki orijinal ürün üreticilerinin (OEM) hidrojen motoru projelerine de tasarım ve mühendislik desteği verdiklerini belirtti.