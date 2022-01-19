Bosch’tan mesleki eğitime özel destek

BURSA (DÜNYA) - Dünyanın önde gelen teknoloji ve servis tedarikçilerinden Bosch Grubu, pandeminin başından bu yana Covid-19 ile mücadele kapsamında önemli çalışmalara imza attı. Yüz maskelerinin salgının yayılımını önlemek adına en etkili yöntemlerden biri olduğunun anlaşılmasıyla, Bosch’un Bursa’daki özel amaçlı makine üretimi birimi de çok kısa süre içinde tek tip bir yüz maskesi makinesi üretti. Bu makineyle günlük 6 bin maske üretilerek, çalışanların maskelerini kendilerinin üretmesi sağlandı. Bursa’daki Bosch Güç Aktarma Çözümler Fabrikası, makineyi, Bursa Mehmet Torun Özel Eğitim Meslek Okulu’na bağışladı. Makinenin resmi devir teslimi, okulu ziyaret eden Bosch Güç Aktarma Çözümler Fabrikası Teknik Genel Müdürü Mustafa Bulut ve Bosch Bursa Fabrikası Ticari Genel Müdürü Karin Gilges tarafından gerçekleştirildi. Hafif düzeyde öğrenme engeli bulunan öğrencilerin eğitim aldığı Mehmet Torun Özel Eğitim Meslek Okulu’nda bir atölye kurulması ve bu atölyede hem öğrencilerin el becerisi kazanması hem de maskelerin satışından okula gelir elde edilmesi planlanıyor. Bosch tarafından okula kazandırılan makinede halen devreye alma çalışmaları sürüyor, okulda görev yapan öğretmenlere makinenin çalışması hakkında eğitim veriliyor.

Bosch Güç Aktarma Çözümler Fabrikası Teknik Genel Müdürü Mustafa Bulut, “Pandeminin başladığı ilk günlerde, Türkiye’de de çalışanlarımızın maske temininde herhangi bir sıkıntı yaşamaması adına, Bursa’da kendi maskemizi üretmek için önemli bir girişimde bulunduk. Özel makine imalatı birimimiz tarafından kurulan yarı otomatik üretim hattında ve özel bir steril odada günde 6 bin maske imal edildi. Bu makineyi bir eğitim kurumuna kazandırarak, gençlerin yeni yeteneklerle donanmış şekilde hayata hazırlanması amacımıza uygun bir adım atmak istedik” dedi.

Bosch Bursa Fabrikası’nın Ticari Genel Müdürü Karin Gilges de gençlerin iyi bir eğitim almalarının kendi yaşamları kadar tüm ülkenin geleceği için de önemli olduğunu belirterek; “Bosch olarak toplum üzerinde pozitif bir etki yaratacak projeler gerçekleştirmeye büyük önem veriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bağışın da bu anlamda önemli katkıda bulunacağına inanıyoruz” diye konuştu.