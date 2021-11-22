Bosch’tan yeni nesil insan kaynağına destek

BURSA (DÜNYA) - Dünyanın önde gelen teknoloji ve servis tedarikçilerinden Bosch ile Bursa Uludağ Üniversitesi arasında yapılan protokolle üniversite-sanayi iş birliği kapsamında yeni nesil insan kaynağının yetiştirilmesine destek vermek amacıyla önemli bir iş birliği başlatıldı. Bosch Güç Aktarma Çözümleri Teknik Genel Müdürü Mustafa Bulut ve BUÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu tarafından imzalanan protokol, BUÜ Mühendislik Fakültesinde okuyan öğrencilerin dönem içindeki bitirme projelerini yapmak üzere, Bosch Bursa Güç Aktarma Çözümleri Fabrikasında hayata geçirilen projelerde yer almasını öngörüyor. Haftanın iki günü Bosch Bursa Güç Aktarma Çözümleri Fabrikasında hazır bulunacak öğrenciler, ayrıca 8 ay boyunca Bosch tarafından organize edilen gelişim programları çerçevesindeki eğitimlere katılacak. Lisans öğrencilerinin Sektörel Eğitim Programı (SEP), staj ve bitirme projelerine yönelik iş birliği talepleri Bosch tarafından desteklenecek. Öğrencilerin ayrıca dönem içi staj kapsamında bitirme projelerini Bosch fabrikasında yapması sağlanacak.

Gençler üretime katılacak

Bosch Güç Aktarma Çözümler Fabrikası Teknik Genel Müdürü Mustafa Bulut iş birliği hakkında; “Sanayimizin, Endüstri 4.0 açısından bir dönüşüm sürecinde olduğu günümüzde, yeni nesil insan kaynağının da bu dönüşümün önemli bir parçası olduğu düşüncesiyle Bursa Uludağ Üniversitesi ile değerli bir iş birliğini hayata geçirdik. Bu anlamda genç arkadaşlarımızın, fabrikamızda sayıları giderek artan dönüşüm projelerini yerinde görerek ve gerçekleştirdiğimiz eğitim programlarına katılarak, yeteneklerini ve bilgi birikimlerini artırmalarını amaçlıyoruz. Öğrencilere ayrıca dönem içi staj imkanı sunulacak ve kendilerine destek verecek. Öğrenci koçları eşliğinde projelere ve üretime katılabilme şans bulacaklar. Sanayi-üniversite iş birliğinin güzel bir örneği olan bu birlikteliğin, yeni projelerle ilerlemesi ve uzun soluklu olması ise en büyük temennimiz” dedi.