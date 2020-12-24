Bosch'un Mobilite Bilişim Çözümleri Bölümü, ocakta faaliyete geçiyor

Yazılım yoğunluklu elektronik sistemlerdeki gücünü artırma çabalarının merkezine araç bilgisayarlarını oturtan Bosch, bu konuda milyarlarca euroluk sipariş aldı. Sadece geçen yazdan bu yana Bosch, 2,5 milyar euro değerinde sipriş aldı.

Bugün itibarıyla araç bilgisayarlarının pazar değeri yaklaşık 20 milyar euro ve 2030 yılına kadar yılda yüzde 15 büyümesi öngörülüyor. Söz konusu talebi karşılamak için Bosch, bünyesinde yeni Mobilite Bilişim Çözümleri Bölümü oluşturdu. 17 bin çalışanıyla Ocak 2021’de faaliyete geçecek bu birimde Bosch; araç bilgisayarları, sensörleri ve kontrol üniteleri için donanım ve yazılım mühendisliğini bir araya getirecek.

Otomotiv elektroniği geleceğe hazır hale geliyor

Bosch'tan yapılan açıklamaya göre, yüksek performanslı kontrol üniteleri, gelecekte tüm otomobiller için olmazsa olmaz bir parça haline gelecek. Bu merkezi düğümler, arabanın tüm ‘sinirlerinin’ birleştiği yerleri oluşturuyor. Saniyede birkaç milyar operasyon gerçekleştiren bilgi işlem gücü sayesinde merkezi bilgisayarlar; otonom sürüş, veri tabanlı hizmetler ve sürekli yazılım güncellemeleri için ihtiyaç duyulan büyük verileri bile işleme yeteneğine sahip. McKinsey’e göre, yazılımın bir aracın değerindeki payı bugün sadece yüzde 10 iken, gelecekte yüzde 30'a yükselecek. Bu nedenle, söz konusu yazılım fonksiyonlarını ve veri hacimlerini yönetebilen araç bilgisayarları, yakında ister kompakt, ister premium sedan veya 40 tonluk kamyonlar olsun, tüm araçlarda standart bir özellik olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bosch Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Harald Kroeger, kokpit ve bağlanabilirlik fonksiyonları, sürücü destek sistemleri ve otonom sürüş, güç aktarım mekanizmaları ve araç gövde elektronikleri için bilgisayarlar geliştirdiklerini söyledi. “Araç bilgisayarları, elektronik sistemlerin karmaşıklığını önemli ölçüde azaltmanın ve bunları mümkün olduğu kadar güvenli hale getirmenin anahtarıdır" diyen Kroeger, “Araç bilgisayarları, Bosch açısından büyük bir iş potansiyeli oluşturuyor. Daha şimdiden, yüksek performanslı bilgisayarlarımız sayesinde otomotiv üreticileri, bizi önde gelen mühendislik ve teknoloji iş ortaklarından biri olarak görüyor.” ifadelerini kullandı.

Ocak 2021'den itibaren yeni Mobilite Bilişim Çözümleri Bölümü'nün yöneticiliğini üstlenecek olan Dr. Mathias Pillin ise “Bosch araç bilgisayarları, farklı araç etki alanlarındaki son derece karmaşık sürüş fonksiyonlarında bile ustalaşmayı mümkün kılacak. Yeni bölümün adı bir tesadüf değil. Burada Bosch, tek bir çatı altında sürücü desteği ve otonom sürüş, araç multimedyası, güç aktarım mekanizmaları ve araç gövde elektroniği alanlarından yazılım, elektrik ve elektronik mühendisliği yeteneklerini bir araya getirecek. Araç bilgisayarlarına yönelik modüler tasarımımız ve geniş portföyümüz, Bosch’un tüm otomotiv üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılayabileceği anlamına geliyor." dedi.