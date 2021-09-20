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BOTAŞ, atıktan elektrik üretecek

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Sivas'ta atık baca gazı ısısından elektrik üretimi için ihale çalışmalarına başladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ çerçevesinde Sivas Kompresör İstasyonu'nu pilot bölge olarak belirlenirken BOTAŞ, burada atık baca gazı ısısından elektrik üretimi için ihale çalışmalarına başladı. Teklifler 11 Kasım'a kadar verilebilecek

Konuya ilişkin BOTAŞ’tan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kompresör istasyonları doğal gaz boru hatları boyunca belirli aralıklarla kurulan tesislerdir. Proje kapsamında Sivas Kompresör İstasyonu'nda bulunan dört gaz basınçlandırma türbinlerinin atık baca gazından çıkan ısıdan, ORC (Organic Rankine Cycle) sistemi kurularak tam kapasitede yıllık yaklaşık 45 gigavatsaat elektrik enerjisi elde edilmesi planlanmaktadır. Aynı zamanda çevreye salınan atık ısı miktarının yüzde 95 azaltılacağı bu projeyle Sivas Kompresör İstasyonu'nun yıllık elektrik ihtiyacının tamamının karşılanmasının yanı sıra BOTAŞ'ın diğer tesislerinde ihtiyaç duyulan toplam yıllık elektrik enerjisinin de yaklaşık yüzde 20'sinin karşılanması ve elektrik üretiminde ülkenin toplam kurulu gücüne katkı sağlanması hedeflenmektedir."