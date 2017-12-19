BOTAŞ, elektrik santrallerine verdiği gazı kısacak

19 Aralık 2017

BOTAŞ ve doğalgaz sektörü temsilcileri, özel santrallere gaz tedariği anlaşması için bir araya geldi. Kaynaklara göre taraflar genel çerçeve üzerinde uzlaştı.

Montel-Foreks'in haberine göre, bir kaynak, BOTAŞ ve sektör temsilcileri arasında yapılan toplantıda temel konular üzerinde anlaşıldığını bildirdi. Buna göre BOTAŞ, aralık ayı başında aldığı karar doğrultusunda doğalgaz kaynaklı elektrik üretim santrallerine sağladığı gaz miktarını yüzde 50'ye indirecek.

Toplantı sonrasında BOTAŞ'ın doğalgaz santrallerine 2018 için nihai kontratları gönderdiği belirtilirken, bu durumun 2018 yılının ilk 6 ayı için geçerli olacağı kaydediliyor.

Öte yandan BOTAŞ, 1 Aralık 2017 tarihinde yayınladığı karar ile kaynağı doğalgaz olan elektrik üretim santralleri için uyguladığı tarifeyi aralık ayında yüzde 8,4 zam ile 763,61 TL'ye çıkarmıştı.