BOTAŞ'a 270 milyon dolarlık kredi

28 Temmuz 2020

Avrupa Yatırım Bankası tarafından Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) için Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) 270 milyon dolar kredi verildiği bildirildi. Söz konusu kredi, 5 yıl anapara geri ödemesiz toplamda 18 yıl vadeli olacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaptığı açıklamada özellikle Avrupa'nın enerji arz güvenliğinin çeşitlendirilmesinde TANAP'ın önemli rol oynadığını belirterek, "TANAP, Türkiye'nin çeşitli kaynaklar ve alternatif güzergahlarla, doğal gazın iletimini sorunsuz sağlayarak bölgesel ve küresel enerji arz güvenliğine yaptığı katkıyı gözler önüne serdi. Türkiye, enerjide merkez ülke olma hedefine kararlı adımlarla ilerlemektedir. Bütün plan ve stratejilerimizi bu yönde oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

TANAP'ta bugüne kadar yaklaşık 6,2 milyar metreküplük gaz teslim alındığını kaydeden Dönmez, "30 Haziran 2018'de günlük 4,7 milyon metreküplük gaz akışıyla başladık. Bu miktar giderek artmaya başladı. 1 Temmuz 2019'da 11,3 milyon metreküpe, 1 Temmuz 2020'de ise 17 milyon metreküple maksimum seviyeye ulaştık." dedi.

Enerjinin İpek Yolu: TANAP

Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki Şah Deniz-2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi'nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazın öncelikle Türkiye'ye, ardından Avrupa'ya taşınmasını amaçlayan TANAP'ta ilk imzalar 2012'de atıldı.

2015 yılında inşasına başlanan TANAP'ın Gürcistan-Türkiye sınırından Eskişehir'e kadar olan kısmı Haziran 2018'de faaliyete girdi.

Projenin, Avrupa Gaz Bağlantısı Açılış Töreni, 30 Kasım 2019'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla gerçekleşti.

Kaynak: AA