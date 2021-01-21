BOTAŞ’ın deniz altındaki borularının bakımını Yapı ve Yapı İnşaat üstlendi

BOTAŞ’ın Marmara Denizi’ndeki doğal gaz boru hattının bakım çalışmaları Yapı ve Yapı İnşaat üstlendi.

Proje kapsamında Yapı ve Yapı İnşaat, BOTAŞ’ın İstanbul Ambarlı – Pendik kıyıları arasında, yaklaşık 100 metre derinde deniz tabanında bulunan 53 kilometrelik doğal gaz boru hattının bakım ve onarım faaliyetlerini gerçekleştirecek. Bakımın, özel ekipmanlar ve sistemlerle donatılmış bilimsel operasyon gemisi, uzman teknik personel kadrosu, özel eğitimli dalgıç ekibi ile sağlanacağı bildirildi.

Ulaşımdan altyapıya, konuttan ticaret merkezlerine kadar pek çok proje gerçekleştiren Yapı ve Yapı İnşaat'ın geçen sene son çeyrekte başlayan projeyi, 2023 yılı son çeyreğinde tamamlamayı hedeflediği açıklandı.

Ulusal ve uluslararası yoğun bir gemicilik ve deniz ticareti faaliyetleri gerçekleştirilen Marmara Denizi’nin Ambarlı ile Pendik arasında Rusya – Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı kapsamında BOTAŞ tarafından 1987 yılında deniz tabanına inşa edilen 30 inç çapında, toplam 53 kilometre uzunluğunda iki adet çelik doğal gaz boru hattı yer alıyor. Bu hat üzerine yer alan gemicilik faaliyetleri nedeniyle borunun zarar görmesine neden olabilecek deplasmanları önlemek amacıyla yapılan iyileştirme projesi Yapı ve Yapı İnşaat tarafından hayata geçirilecek. Çalışma ile denizin yaklaşık 100 metre derinliğinde, tabanda bulunan ve Türkiye ile Rusya arasındaki doğal gaz transferinin bir parçası olan Ambarlı – Pendik hattının olası bir felaketten korunması amaçlanıyor.

Boru hattı üzerine hasır beton serilecek

Çalışmalarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Proje ile boru hattı üzerinde moloz temizliği yapılacak. Hat boyunca boru hattının deniz tabanına göre askıda kalması engellenecek. Hat üzerinden geçen İSKİ'ye ait kablo özel koruma altına alınacak ve boru hattı ile ilişkisi kesilecek, kara şantiyesinde üretilen ACBM (prefabrik beton hasır örtüler) hat üzerine serilerek boru hattı dış etkenlerden koruma altına alınacak. Son çalışma olarak boru hattı özel sualtı görüntüleme robotu ROV ile taranacak ve yapılan imalatların kalitesi kontrol ve rapor altına alınacak. Tamamlanacak bu proje ile Türkiye için hem ticari hem siyasi önem taşıyan Marmara Denizi’nin tabanında bulunan doğal gaz boru hattı koruma altına alınacak."