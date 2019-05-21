Böttcher Türkiye, bu yıl yapacağı yeni yatırımla kapasitesini artıracak

21 Mayıs 2019

ÖMER FARUK MAVİ/TUZLA

Baskı endüstrisinin global liderleri arasında gösterilen Böttcher, 40 ülkede kendine ait şirketler üzerinden faaliyetlerini sürdüyor. Böttcher firmasının Türkiye'deki faaliyetlerine 2007 yılında başladığını dile getiren Böttcher Genel Müdürü Ozan Karaca,"Türkiye faaliyetleri ilk olarak sadece ofset baskı makinaları için merdane ve baskı kimyasalları satışıyla başladık. 2013 yılında rakip firmanın satın alınmasıyla da Türkiye'deki üretime başlamış olduk. 2015 yılında yapılan yeni yatırım ile de Tuzla Kimya Sanayicileri OSB içersindeki yerimize taşındık" diye konuştu.

2018 yılında Türkiye üretiminden 3 milyon euro elde etti

Firmanın Türkiye ayağı olarak 2018 yılındaki cirolarının 3 milyon euro seviyelerinde olduğunu kaydeden Karaca, "Böttcher Türkiye olarak bizler sadece Türkiye için değil, çevremizdeki geniş coğrafya için üretim yapıyor ve ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Çalıştığımız ülkelerin için İran, Azerbeycan, Irak, Suriye, Lübnan ve İsrail var" şeklinde konuştu. Türkiye'deki üretim hattında özellikle ambalaj sektöründe flekso, tifdruk ve laminasyon sistemleri için merdane ve sleeveler, teneke ambalaj için laklama silindirleri, PVC, ahşap ya da cam kaplama için merdaneler ürettikleri bilgisini paylaşan Ozan Karaca, "Tifdruk baskı makinaları için Elektrostatik Yardımcı (ESA) sistemine uygun sleevelerin Türkiye'de üretimi ve yine flekso baskı makinalarında kullanılan Doğrudan Lazer ile Pozlandırma (DLE) sleevelerin Türkiye'deki üretimi, Böttcher Türkiye olarak gerçekleştirmiş olduğumuz ilklerdir" açıklamasında bulundu.

Global pazar payı yüzde 45 civarında

Böttcher firmasının kuruluş hikayesinin 300 yıl öncesine dayandığını, firmaya ait ilk kayıtlara 1725 yılında Köln'de rastlandığını ve günümüzde 8. kuşak tarafından yönetilen bir aile şirketi olduğunu paylaşan Ozan Karaca, "Böttcher tarihsel olarak baskı endüstrisi ve özellikle ofset baskı alanında önde gelen bir şirket. Günümüzde tüm dünyadaki pazar payımız yaklaşık yüzde 45 seviyelerinde" dedi. Modern ofset makine üreticilerinin tamamının orijinal fabrika çıkış merdanelerini Böttcher'in ürettiğini söyleyen Karaca, "Firma olarak faaliyet alanımız sadece ofset baskı ile sınırlanmış değil, endüstrinin hangi dalında olursa olsun, kauçuk veya poliüretan kaplı tüm merdaneleri üretme kapasitesine sahibiz" ifadelerini kullandı.

Ofset baskı dışında kalan esnek ambalaj üretiminde kullanılan flekso ve tifdruk alanlarında, demir-çelik, alüminyum, kağıt, tekstil, plastik, ahşap gibi tüm endüstriyel alanlarda kullanılan ürünlerinin olduğunu vurgulayan Karaca şöyle devam etti: "Böttcher olarak farkımız Ar-Ge alanındaki gücümüzden geliyor. Her yıl değişik uygulamalar için çok sayıda yeni kauçuk formülü geliştiriyor, test ediyor ve son ürün haline getiriyoruz. Müşterilerimizin isteklerini dikkate alıp ürünlerimizde sürekli iyileştirmeler yapıyoruz. Almanya Gelsdorf'ta bulunan kauçuk üretim tesisi, dünyada bulunan en modern tesislerden bir tanesi. Bu tesiste ürünler, bilgisayar kontrollü olarak el değmeden üretiliyor. Dünya üzerindeki diğer 25 üretim tesisimizin kauçuğu da buradan gönderiliyor"