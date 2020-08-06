Boy Panel, özel çatı konseptleri için tasarım merkezi kuruyor

06 Ağustos 2020

ERAY ŞEN-ADANA

Adana merkezli yapısal çelik ve asma tavan üreticisi Boy Panel, özel çatı konseptleri oluşturabilmek için tasarım merkezi kuruyor. Çatı ve cephe kaplaması, yapısal çelik ve asma tavan üretimi yapan, aynı zamanda müteahhitlik faaliyetleri yürüten Boy Panel Yapı Sistemleri’nin Genel Müdürü Abdullah Özdiler, tasarım merkezinin altyapısının hazır olduğunu, fiziki şekillenmeyi bitirdiklerini, şu anda sürecin tamamlanmasını beklediklerini söyledi. Özdiler, “Sektörümüzde bu alanda ilk olacağız” dedi.

Son iki yılda sadece Adana’da 500 bin metrekare Adana dışında 1 milyon metrekare ‘kilit geçme’ sistemli çatı yaptıklarını ifade eden Özdiler, “Kocaeli Stadyumu ve Malatya Stadyumu çatı ve cephe kaplamaları ile Gaziantep Havalimanı’nın çelik tasarımları ve imalatları, Ordu Havalimanı’nın işleri tarafımızdan yapıldı” diye konuştu. Savunma sanayie yönelik de hizmet üretmek istediklerini dile getiren Özdiler, “Savunma sanayine tedarikçi olmak için başvurduk, ilk denetimden geçtik. Tasarım merkezi çalışmamız bu konuda itici güç olacak. Savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu değişik kalıpları, soğutma ısıtma ünitelerini tasarlayabileceğiz. Çeşitli bölgelerde hızlı montaj gerektiren karakollar ya da siperlik gibi konularda ihtiyaç duyulabilecek tasarımları hazırlayıp üretebiliriz” dedi.

Yurt dışına açılacak



Şirketin hedefl eri arasında yurt dışına yönelik çalışmalar da olduğunu dile getiren Abdullah Özdiler, tasarım merkezinin bu konuda da yararlı olacağını vurguladı. Özdiler, “Eğik, ya da yuvarlak gibi klasik mimarinin dışına çıkan yapılarda, farklı bir şekillendirme gerektiğinde, şirketler hem çelik kısmında hem de projelendirme kısmında hizmetleri dışarıdan alıyor" dedi.