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Boyner, enflasyonla mücadeleye 2019’da da devam edecek

Boyner'in Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zihnioğlu, tüketicinin alım gücünü desteklemek için 2019’da da ek indirim kampanyalarına devam edeceklerini söyledi.

Boyner, enflasyonla mücadeleye 2019’da da devam edecek
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