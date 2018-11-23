Boyner, enflasyonla mücadeleye 2019’da da devam edecek
Boyner'in Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zihnioğlu, tüketicinin alım gücünü desteklemek için 2019’da da ek indirim kampanyalarına devam edeceklerini söyledi.
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