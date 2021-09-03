Boyner, Erenköy'de hizmet vermeye başladı

1998 yılından bu yana Şaşkınbakkal'da bulunan mağazası ile alışverişin buluşma noktası olan Boyner, bugün itibarıyla Erenköy'deki yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, "Hayatı büyük yaşa, cesur yaşa" mottosu ile açılan Boyner Cadde, yenilikçi konsepti, barındırdığı ilklerle perakende sektöründe bir dönüm noktasına imza atıyor. Toner Mimarlık tarafından tasarlanan Boyner Cadde, deneyim odaklı mağazacılığı teknoloji, sanat, sürdürülebilirlik ve sporla buluşturuyor.

Koşulsuz müşteri mutluluğu teknolojilerini ve müşteri deneyimini odağına koyan Boyner, Erenköy'de açtığı 5 bin metrekare alana yayılan, 5 katlı mağazası ile geleceğin deneyim mağazacılığını İstanbul'a getiriyor.

"Geleceğin deneyim mağazacılığını bugüne getiriyoruz"

Boyner Büyük Mağazacılık Üst Yöneticisi (CEO) Eren Çamurdan, Boyner Cadde ile geleceğin mağazacılık konseptini hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Müşteri deneyimini en öne koyan Boyner Cadde'de 'geleceğe dönüyor', geleceğin deneyim mağazacılığını bugüne getiriyoruz. Boyner Cadde'nin hem bizim için hem de perakende sektörü için bir milat olduğunu düşünüyoruz. Doğa dostu, sürdürülebilir bir yaklaşımla birlikte teknoloji, sanat ve sporu odağına alan Boyner Cadde ile sadece bir mağaza değil, sokakla iç içe yaşayan samimi bir yaşam alanı tasarlamak istedik.

Burada misafirlerimize içten ve doğal bir ortamda iyi zaman geçirirken yepyeni deneyimler edinme fırsatı yaratıyoruz. Boyner Cadde'yi Bağdat Caddesi'nin doğal bir uzantısı haline getiriyor, sınırları kaldırıyor, böylelikle perakendeyi sürdürülebilirlikle, teknolojiyle, sanatla, sporla, sohbet ve eğlenceyle buluşturuyor, misafirlerimizi samimi bir ortamda ağırlamayı hedefliyoruz. 23 yıllık Bağdat Caddesi sakini olarak Boyner Cadde'nin yeni yerinde ve çığır açan bu yepyeni konseptiyle müşterilerimiz ve Boyner arasındaki duygusal bağı derinleştireceğine yürekten inanıyoruz."