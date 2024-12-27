Boyner Grup'ta üst düzey atama
Sürdürülebilirlik odaklı dönüşümünü hızlandırmak adına yeni adımlar atmaya devam eden Boyner Grup'un yeni Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Risk Yönetimi Direktörü Özge Baykara oldu.
AA
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Boyner Grup Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Risk Yönetimi Direktörlüğü'ne Özge Baykara atandı.
İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan ve 2014'te Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans programını tamamlayan Baykara, Enta Arıtım Mühendislik'te başladığı kariyeri boyunca Mova Consultancy Company, Arçelik, Koç ve Eczacıbaşı Holding'de edindiği tecrübeler sonrasında Aralık 2024 itibarıyla Boyner Grup'ta yeni görevine başladı.