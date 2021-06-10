Boyner Grup'tan plastik tüketimini sınırlandırma taahhüdü

İş dünyasında plastik kullanımına dikkati çekmek amacıyla ortaya çıkan İş Dünyası Plastik Girişimi, Boyner Grup'un da arasında bulunduğu 34 kurumun imzalarıyla hayata geçiyor. Boyner Grup, İş Dünyası Plastik Girişimi’ne dahil olarak, plastik tüketimini azaltma taahhüdü verdi.

Boyner Grup tüm operasyonlarında gereksiz plastik ambalaj kullanımını noktalamayı; yemekhanelerde tek kullanımlık plastik tabak, kaşık ve çatal tüketimini sonlandırmayı amaçlıyor. Bunun yanı sıra mağaza ve merkez ofiste kişisel şişe ve bardak kullanımına geçilmesi planlanıyor.

Mağazalarda kullanılan askı ve ürünlerin sarılı olduğu ambalajların geri dönüştürülebilir materyallerden üretilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar doğrultusunda 2023 yılında tamamlanacak ilk aşamada plastik kullanımının 11,5 ton azaltılarak minimum seviyeye indirilmesi öngörülüyor.

"Geri dönüştürülebilir plastik kullanacağız"

Sonraki nesillere yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya bırakmak istediklerini söyleyen Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, TÜSİAD, Global Compact ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'nin önderliğinde, 34 kurumun imzasıyla hayata geçen İş Dünyası Plastik Girişimi’ni desteklediklerini bildirdi.

İş dünyasının çevreye ve topluma karşı sorumluluklarının olduğunu belirten Boyner, "Boyner Grup olarak, İş Dünyası Plastik Girişimi’ne verdiğimiz ilk taahhüt çerçevesinde 2023 yılına kadar plastik kullanımımızı 11,5 ton azaltarak minimum seviyeye indirme sözünü veriyoruz. Merkez ofisimizden başlayarak mağazalarımızı da kapsayan bir plan ile bu hedefe rahatlıkla ulaşacağımıza inanıyorum. 2023 sonrasında, plastik kullanımımızı sıfır seviyesine indireceğimiz geçiş sürecinde ise mecburi durumlarda geri dönüştürülebilir plastik kullanarak daha yaşanabilir bir dünya hedefine katkı sunacağız." şeklinde konuştu.