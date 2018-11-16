Boyner hisseleri tavan yaptı
Boyner hisseleri Katarlı ortağından gelen açıklama sonrası yüzde 19,86 prim yaptı.
Boyner Perakende hisseleri, Katarlı ortağı Mayhoola'nın zorunlu çağrı yapacağını açıklaması sonrasında tavan seviyeyi gördü.
Mayhoola, Boyner Perakende'deki paylarının yüzde 42.68'den yüzde 53.95'e yükselmesinin ardından zorunlu pay alım teklifinde bulunacağını ve pay alım teklifi fiyatının bir lot için 7.4894 TL olmasının öngörüldüğünü açıkladı.
Bu gelişmenin ardından Boyner hisseleri yüzde 19.86 primle 6.7 liraya çıktı ve tavan seviyeyi gördü.