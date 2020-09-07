Boyner, İzmir'deki mağaza sayısını dokuza çıkardı

07 Eylül 2020

Türkiye genelinde 36 ildeki mağazalarında milyonlarca kişiyi ağırlayan Boyner, son mağazasını İzmir Point Bornova’da açtı. Boyner'in İzmir'deki dokuzuncu mağazası olan Boyner Point Bornova, 2 kata yayılan 3 bin 500 metrekarelik alanda hizmet verecek.

Konuyla ilgili yapılan yapılan açıklamaya göre Boyner’in Point Bornova mağazasında kadın, erkek, çocuk, ayakkabı, çanta, kozmetik ve aktif spor kategorilerinde bine yakın markanın 100 binlerce ürünü müşterinin beğenisine sunuluyor. Point Bornova mağazası ile Türkiye genelinde 107 mağazası bulunan Boyner, önümüzdeki dönemlerde yeni lokasyonlarda ziyaretçileri ile buluşmaya devam edecek.

"Point Bornova mağazasını yenilikçi bir bakış açısıyla tasarladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık CEO'su Eren Çamurdan, pandemi döneminde açtıkları yeni mağazalarla sektöre ve tüm paydaşlarına moral ve motivasyon sağlamayı umduklarını ifade etti. Normalleşme süreciyle birlikte mağaza yatırımlarıne yeniden başladıklarını söyleyen Çamurdan, Point Bornova’da yeni nesil mağazalarını İzmirlilerle buluşturduklarını kaydetti.

Point Bornova’da açtıkları mağazanın aynı zamanda İzmir'deki dokuzuncu Boyner mağazası olduğunu belirten Çamurdan, şöyle devame etti: "İki kata yayılan geniş bir alana kurulan Point Bornova mağazamızı müşterilerimizin mutluluğunu ve beklentilerini göz önüne alarak yenilikçi bir bakış açısıyla tasarladık. Yeni nesil mağazacılık konseptimizle en sevilen markalardan çok sayıda seçeneği ayrıcalıklı, keyifli ve konforlu bir ortamda sunuyoruz. Müşterilerimizin alışveriş yorgunluğunu atabileceği dinleme alanı gibi detayların yanı sıra pandeminin etkisi devam ederken güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için üst düzey hijyen önlemleri ile hizmet veriyoruz. Pandemi döneminde yeni mağazalar açmaya devam etmemizin geçmiş dönemlerde açılan mağazalara göre farklı anlamları da bulunuyor. Yeni mağazamızla İzmir’in ekonomisine ve istihdamına katkıda bulunurken, aynı zamanda sektöre ve tüm paydaşlarımıza umut vermeyi, moral ve motivasyon sağlamayı umuyoruz.”