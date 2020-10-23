Boyner, mağaza yatırımlarını yeni yılda da sürdürecek

23 Ekim 2020

Toplam 9 mağazayla hizmet verdiği İzmir’de medya mensuplarıyla bir ayara gelen Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Hasan Şimşek, yeni yıla dair hedefleriyle ilgili bilgi verdi.

Toplantıda Boyner’in 36 ilde toplam 104 mağaza ve 270 bin metrekareye ulaşan satış alanı ile perakende sektörünün önde gelen markaları arasında yer aldığına dikkat çeken Boyner Büyük Mağazacılık Satış Genel Müdür Yardımcısı Hasan Şimşek, 8 farklı kategoride, 700’e yakın markayı müşterilerle buluşturduklarını, sezonda 20 milyon, yılda 40 milyon ürün sattıklarını ifade etti.

2021’de 5 yeni mağaza açmayı hedefliyor

Pandemi döneminde de yeni mağaza yatırımlarına devam ettiklerini belirten Hasan Şimşek, son mağazalarını Point Bornova’da açtıklarını söyledi.

Şimşek, şunları kaydetti: "Müşterilerimizin mutluluğunu ve beklentilerini göz önüne alarak yenilikçi bir bakış açısıyla tasarladığımız Point Bornova mağazamızla aynı zamanda, pandemi döneminde sektöre ve tüm paydaşlarımıza umut vermeyi, moral ve motivasyon sağlamayı amaçladık. Point Bornova mağazamızda müşterilerimize en sevilen markalardan çok sayıda seçeneği ayrıcalıklı, keyifli ve konforlu bir ortamda sunarken, alışveriş yorgunluğunu atabilmeleri bir dinleme alanına da yer verdik. Yeni nesil bakış açısıyla tasarladığımız mağazalarımızda; ücretsiz wi-fi hizmeti, telefon şarj noktaları gibi ince detayların yanı sıra kafe bölümü, langırt gibi oyun köşeleri, çocuk oyun alanları da bulunuyor. Yeni nesil mağazalarımızın daha sıcak ve samimi bir yapısı olmasından dolayı müşterilerimiz mağaza içinde yüzde 25 oranında daha fazla vakit geçiriyor. 2021 yılında da yatırımlarımızı hayata geçirmeye ve yeni nesil mağazacılık konseptimizle 5 yeni mağaza açmaya devam edeceğiz.”

"İzmir en çok mağazamız olan 2. ilimiz, İzmir ile birlikte büyüyoruz”

Türkiye’nin üçüncü büyük şehri olan İzmir'in Boyner’in ekosisteminde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Şimşek, Boyner olarak İzmir’deki varlıklarının 1999’da açılan Çiğli Kipa mağazasına kadar uzandığını aktardı.

Uzun yıllardır İzmir’de olduklarını ve İzmir'le birlikte büyüdüklerini söyleyen Şimşek, "İstanbul'dan sonra 9 mağaza ile en çok hizmet verdiğimiz İzmir'deki mağazalarımızda 500 kişiyi istihdam ediyoruz. Bugün sizleri ağırladığımız ve yeni mağaza konseptinde açtığımız Boyner Hilltown mağazamızın yanı sıra Boyner Balçova Kipa, Boyner Çiğli Kipa, Boyner İzmir Point Bornova, Boyner Outlet Westpark, Boyner Outlet Park Bornova, Boyner Outlet Selway, Boyner Sports Mavibahçe ve YKM İzmir mağazalarımız bulunuyor. İzmir mağazalarımızda yılda 2 milyonun üzerinde kişiyi ağırlıyor, yılda 1 milyona yakın ürün satıyoruz." dedi.