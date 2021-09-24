Boyner, Robotik Süreç Otomasyonu projesini hayata geçirdi

Boyner, yeni Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) projesini hayata geçirdi. RPA teknolojisinde yazılım robotları, çalışanlar tarafından yürütülen tekrar eden ve kesinlik bekleyen görevleri otomatikleştirerek iş yükünü azaltıyor, zamandan tasarruf sağlıyor ve çalışanların daha yüksek değerli işlere odaklanmalarına olanak tanıyor. Boyner, çalışan mutluluğu ve verimlilik için gelecek dönemde daha çok robotu iş süreçlerine dahil etmeyi planlıyor.

RPA projesinin detaylarının paylaşıldığı dijital bir toplantıda Boyner Grup IT ve Dijitalden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Omni-Channel Genel Müdürü Cengiz Gürer, tüm iş süreçlerinde teknoloji ve dijitalleşmenin önemine değinirken, projenin çözüm ortağı olan UiPath'in Satış Direktörü Volkan Kılıç ise dünyada ve Türkiye'de uygulanan RPA teknolojisinden örnekler verdi.

Boyner'de hayata geçen RPA teknolojisi ve süreçlerini anlatan Boyner Büyük Mağazacılık Süreç Direktörü Çiğdem Özkan Akgün de Boyner'in yeni "dijital takım arkadaşı" olarak tanıtılan ve "BODİ" adı verilen robotu çalışanlarla tanıştırdı.