Boyner, yeni nesil mağazalarla 5’er 5’er büyüyor

30 Ekim 2020

AHMET USMAN-İZMİR

Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Hasan Şimşek, pandemi döneminde perakende sektöründe yaşanan değişimler ve Boyner’in çalışmaları hakkında bilgi verdi. Boyner’in 36 ilde toplam 104 mağaza ve 270 bin metrekareye ulaşan satış alanı ile perakende sektörünün lider markalarından biri olduğunu belirten Hasan Şimşek, 8 farklı kategoride, 700’e yakın markayı müşterilerle buluşturduklarını, sezonda 20 milyon, yılda 40 milyon ürün sattıklarını ifade etti. Bu yıl 3’ü İstanbul, diğerleri İzmir ve Siirt’te olmak üzere 5 yeni mağaza açtıklarını söyleyen Şimşek, “Yeni nesil mağazalarımızda ücretsiz wi-fi hizmeti, telefon şarj noktaları gibi detayların yanı sıra kafe bölümü, langırt gibi oyun köşeleri, çocuk oyun alanları da bulunuyor. 2021’de de yatırımlarımız sürecek. 5 yeni mağaza açacağız” dedi.

Pandemi döneminde de yenilikçi stratejilerini sürdürdüklerini kaydeden Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu ise, “Yeni marka yolculuğumuzu Bizim Tarzımız Güzel iletişim kampanyası ile başlattık. Arabaya teslimat, online alışverişte kapıda nakit ödeme, kuru temizleme, ütü, sneaker temizliği gibi hizmetlerin tek çatı altında sunulması, görüntülü kozmetik alışverişi, hediye rehberi uygulaması, ve müşterilerimizin alışveriş poşetlerini geçici olarak bırakabileceği akıllı dolaplar bu dönemde başladığımız ya da çok yakında başlayacağımız hizmetler” diye konuştu.

Boyner Express çalışanlarının yüzde 60’ı kadın olacak

Koçoğlu, lojistik ve hızlı teslimat işine yatırım yaparak Boyner Express ile kapıya teslimat ağını kurduklarını söyledi. Koçoğlu, “boyner.com.tr ve Morhipo’dan yapılan internet siparişlerindeki standart teslimat seçeneklerine ek olarak, aynı gün veya ertesi gün istenen saatte teslimat, akşam saatlerinde, pazar günü kapıya teslimat gibi yenilikçi seçenekler olacak. Teslimat görevlilerinin yüzde 60’ı kadınlardan oluşacak. Kadın sürücüler, kadın kuryeler ve depo çalışanlarıyla erkek işi olarak görülen lojistik ve teslimat işine yeni bir soluk getirmeyi hedefl iyoruz. İstanbul’da devreye aldığımız bu hizmeti kısa süre içinde İzmir, Ankara, Kocaeli ve Bursa’nın ardından Türkiye geneline yaygınlaştıracağız” dedi.