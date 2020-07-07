boyner.com.tr, müşteri sayısını yüzde 40 arttırdı

07 Temmuz 2020

Türkiye'nin online moda ve yaşam tarzı markası boyner.com.tr, bu yılın ilk yarısında yüzde 88 büyüme gösterirken yeni müşteri sayısını yüzde 40, trafiğini de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, perakende sektöründe dijital dönüşümle birlikte online alışveriş alışkanlığı hızla yaygınlaşırken, 2020'nin ikinci çeyreğine damgasını vuran COVID-19 salgını bu büyümeye ivme kazandırdı.

Kadın, erkek, çocuk, spor giyim, ayakkabı-çanta, kozmetik, aksesuar ve ev kategorilerinde sunduğu seçeneklerle e-ticaret ekosistemini büyüten markalar arasında yer alan boyner.com.tr de bu dönemde yoğun ilgi gören platformlar arasında yer aldı. Kullanıcıların yoğun talebiyle boyner.com.tr'in satışları ilk yarıda yüzde 88 arttı. Böylece Boyner'in online alışveriş gelirlerinin yüzde 77'si uygulama ve mobil site üzerinden gerçekleşti.

Ziyaretçilerin yüzde 53'ü kadın

Tüketiciler arasında yaygınlaşan rahat giyim trendinin etkisiyle, spor giyim kategorisi 2020 yılının ilk yarısının da yıldızı oldu. Boyner'in internet mağazasında en popüler ürün grupları spor ayakkabı, sneaker ve tişört olurken, yılın ilk aylarındaki soğuk havaların etkisiyle mont seçenekleri de yoğun ilgi gördü. Bunun yanı sıra pandemi dönemin ihtiyaçlarına uygun olarak, cilt bakım, elektrikli kişisel bakım ve mutfak-sofra ürünleri de ilgi gören ürünler olarak öne çıktı.

Boyner'in pandemi dönemine özel olarak satışa sunduğu kolonya, dezenfektan, siperlikli şapka gibi koruyucu ürünler de talep gören diğer seçenekler arasında yer aldı.

Yılın ilk yarısında kadın kategorisi, yoğun ilgi görürken buna bağlı olarak boyner.com.tr'yi ziyaret eden kullanıcıların yüzde 53'ü kadın, yüzde 47'si ise erkeklerden oluştu. En çok alışveriş yapılan iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Diyarbakır oldu.

"Online alışverişe olan ilgisi sürecek"

Konuyla ilgili açıklama yapan Boyner Büyük Mağazacılık Üst Yöneticisi (CEO) Eren Çamurdan, Boyner olarak e-ticaret pazarında büyürken müşterilerine online ve offline gibi tüm kanallarda en iyi alışveriş deneyimini sunmayı amaçladıklarını vurguladı. Bu kapsamda insan kaynağından teknoloji ve lojistiğe kadar her alana yatırım yaptıklarını söyleyen Çamurdan, şunları kaydetti:

"Yılın ilk yarısında e-ticaret operasyonumuz Boyner'in genel operasyonunun içinde yüzde 25 gibi bir paya ulaştı. Bunda pandemi nedeniyle mağazalarımızın bir dönem kapalı kalmasının da etkisi var. Bu dönemde lojistik ve kargo hizmetlerinde yaşadığımız zorluğa rağmen bir yılda alacağımız yolu üç ayda aldık. Büyüme ivmesinin bu şekilde devam edeceğini ve bu oranın 1 yıl içerisinde yüzde 40 seviyesinde olacağını öngörüyoruz. Bu dönemde yüzde 40 oranında yeni müşterimiz oldu. Önümüzdeki dönemde tüketicilerin online alışverişe olan ilgisi artarak devam edecek. Hayatı kolaylaştıracak yenilikçi hizmetler geliştirmeye ve akılda kalıcı deneyimleri tasarlamaya odaklanarak, e-ticaret pazarına liderlik yapmaya hazırlanıyoruz."

Kaynak: AA