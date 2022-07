Takip Et

Fiziksel ve dijital tüm kanallarında farklı müşteri deneyimi hedefleyen Boyner’de üst düzey atama gerçekleşti. Emel Sayınataç, Boyner Büyük Mağazacılık bünyesinde Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında yaptığı çalışmalarla kadınların çalışma hayatında daha aktif rol almalarını destekleyen Boyner’de bu atamayla kadın genel müdür yardımcısı oranı yüzde 60’a ulaştı.

Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu olan Sayınataç, lisans eğitiminin ardından University of Reading’de Risk Yönetimi programını tamamladı. Ayrıca The Institude of Internal Auditors’tan Uluslararası İç Denetçi (CIA) lisansını aldı.

Profesyonel iş yaşamına 1993 yılında Price Waterhouse Coopers’ta Denetim Uzmanı olarak başlayan Sayınataç, sırasıyla Finans Yatırım ve Egebank’ta Bütçe ve Raporlama Müdürü, TAIB Yatırım Bank’ta İç Denetim Müdürü olarak görev aldı.

2005 yılında Sabancı Grubu’na geçerek TeknoSA’da Finans Müdürlüğü ve KlikSA’da Finans Direktörlüğü görevlerini üstlendi.

2017 yılında Altınbaş Grubu’na katılan Sayınataç, Alpet’te Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak kariyerine devam etti ve Temmuz 2022 itibarıyla Boyner Büyük Mağazacılık bünyesinde Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmalarını sürdürecek.