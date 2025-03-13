Boyner’den fiyat değişimlerine 'koruma kalkanı' uygulaması

Hayati ARIGAN

Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan ve Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu, ‘İndirim Korumalı Alışveriş’i tanıttı. Çamurdan, “Perakendeciler aynı zamanda mutluluk yaratma ustasıdır.

Yalnızca sevilen bir marka olmakla yetinmiyor, müşterilerimizin her zaman güvendiği ve inandığı marka olmak için çalışıyoruz. Değişen perakende trendlerini ve müşteri iç görüsünü dikkate alarak aksiyonlar alıyoruz. Bu uygulama da müşterilerimizle empati kurarak, onların kaygılarını ve ihtiyaçlarını anlamaya çalışarak geliştirdik” dedi.

‘Fiyatı düşer mi’ kâbusunu rüyaya dönüştürdük

‘İndirim Korumalı Alışveriş’ ile sektörde yeni bir güven standardı oluşturduklarını belirten Çamurdan, sözlerine şöyle devam etti: “İndirim Korumalı Alışveriş uygulamasını ilk olarak indirim kampanyalarının yoğun olduğu 18 Ekim- 30 Kasım 2024 tarihleri arasında hayata geçirerek pilot bir uygulama yaptık.

Fiyat dalgalanmalarının yoğun olduğu bu dönemde müşterilerimizin yanında olmak, indirim beklemekten uykusuz kalanları koruyan bir sistem geliştirmek istedik. Başka bir deyişle ‘Aldığım ürünün fiyatı düşer mi’ diye sürekli yaşadıkları kâbusu rüyaya dönüştürdük. Boyner mağazalarından, boyner.com.tr’den alışveriş yapan müşterilerimiz, satın aldıkları ürünün fiyatının, alışverişi takip eden 30 gün içinde düşmesi durumunda aradaki fiyat farkını geri aldı.”

400 bine yakın kişi 257 milyon TL paracık kazandı

Pilot olarak hayata geçirilen süreçte ‘İndirim Korumalı Alışveriş’ uygulamasından faydalanan yaklaşık 400 bin müşterinin Hopi hesabına 247 milyon hediye paracık yüklendi. Bir müşteri ortalamada 620 TL geri alırken, geri aldığı bu tutarı Boyner mağazaları ve boyner.com.tr üzerinden yapılan alışverişlerinde kullanabildi.

Yeni sezondaki farka iade garantisi

Çamurdan, uygulamanın yeni dönemiyle ilgili şunları söyledi: “Yeni sezon başlarında müşterilerimizin en büyük soru işareti ‘Sezon başında aldığım ürünün fiyatı ya kısa bir süre sonra düşerse’ oluyor. Biz bu soru işaretini ortadan kaldırıyor, müşterilerimizin yeni sezon ve sezonsuz ürünleri gönül rahatlığıyla almalarını istiyoruz. ‘İndirim Korumalı Alışveriş’ uygulamamız ile yeni sezon alışverişlerinde de müşterilerimize koruma kalkanı sağlayarak, aldıkları ürünün fiyatı 30 gün içinde düşerse aradaki farkı iade edeceğimizi garanti ediyoruz. Yıl boyunca devam edecek.”

2024 yeni fırsatlara odaklandığımız yıl oldu

2024’ü değerlendiren Çamurdan, “2024, teknoloji ve müşteri deneyimini odağımıza aldığımız, yeni nesil mağazacılık adına önemli adımlar attığımız bir yıl oldu. Boyner Online alışveriş deneyimini yapay zekâ destekli projelerle geliştirirken, hediye gönderme özelliğini eklediğimiz Boyner Now her ay büyümeye devam etti. Boyner Online’a entegre ettiğimiz pazar yeri modeliyle 130 yeni kategori ve 1.200’e yakın markayı müşterilerimizle buluşturduk” dedi.

2025, güvenin yeniden tanımlandığı yıl

Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu ise “2025, markalar için güvenin en değerli sermaye haline geldiği bir yıl olacak. Artık tüketiciler yalnızca satın aldıkları ürün veya hizmeti değil, markaların şeffaflığını, samimiyetini ve topluma kattığı değeri de önemsiyor. Güven, müşteri sadakatinin temelini oluştururken, markaların rekabet avantajını belirleyen en kritik unsur haline geliyor. 2025, veri odaklı pazarlama, yapay zeka ve kişiselleştirilmiş deneyimlerle güveni yeniden tanımlayan ve müşterileriyle kalıcı bağlar kuran markaların yılı olacak” dedi.

2024’te yüzde 65’lik büyüme

2024 yılını, 2023’e kıyasla yüzde 65’lik büyüme ile tamamladıklarını ifade eden Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan, “Online tarafta ise yüzde 75’lik bir büyüme yakalarken, online satışlarımızın toplam satış içindeki payı yüzde 28’e ulaştı. Bu oran, omni-perakendecilikte Türkiye ve dünya genelinde gördüğümüz seviyelerin oldukça üzerinde” diye konuştu.