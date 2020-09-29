Boyner'den kapıya teslimat ağı

29 Eylül 2020

Boyner, yaptığı açıklama ile Boyner Express ile kapıya teslimat hizmetini müşterileriyle buluşacağını duyurdu.

Açıklamaya göre, Boyner Express ile Boyner ve Morhipo müşterileri internet siparişlerindeki teslimat seçeneklerine ek olarak aynı gün veya ertesi gün istedikleri saatte teslimat hizmeti alabilecekler.

Akşam saatlerinde ve Pazar günü de kapıya teslimat hizmeti sunacak Boyner, özellikle pandemi döneminde sık sık müşteri şikayetine neden olan zamanında teslimat problemini çözmek üzere hazırlıklarını tamamladı. Boyner’in lojistik ve teslimat sektörüne yeni yatırımı Boyner Express “kolay iade, kapıda ödeme ve canlı takip” gibi özellikleriyle hızlı, kolay ve rahat alışverişi müşterilerin ayağına getirecek.

Boyner.com.tr ve Morhipo müşterilerinin siparişten teslimat anına kadar alışveriş deneyimini geliştirip zenginleştirmek ve özellikle pandemi döneminde sık sık müşteri şikayetine neden olan zamanında teslimat problemine çözüm getirmek üzere yola çıkan Boyner, yeni dağıtım ağının belirli noktalarında dağıtım sektöründe Scotty’den hizmet ve destek alacak.

Operasyonda kadın teslimat görevlileri de yer alacak

Yeni dağıtım operasyonunda kadın teslimat görevlilerinin de yer alacağının aktarıldığı açıklamaya göre, Boyner’in yeni hizmeti depo, nakliye ve teslimat aşamalarında en az yüzde 60 kadın çalışan prensibiyle çalışacak. Kadın sürücüler, kadın kuryeler ve depo çalışanlarıyla Boyner, lojistik ve teslimat işine kadın çalışan istihdamı ve hizmet yaklaşımı ile hareket edecek.

Boyner Express’i Ekim ayında İstanbul’da devreye alacak olan Boyner, söz konusu ağı kısa süre içinde İzmir, Ankara, Kocaeli ve Bursa ile başlayarak Türkiye geneline yaymayı planlıyor.

“Kapıya teslimat işine yeni bir bakış açısı kazandıracağız”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık CEO'su Eren Çamurdan, Boyner.com.tr ve Morhipo’nun online ticarette payı artarken müşterilerinin online alışveriş deneyimini uçtan uca geliştirmeyi ve zenginleştirmeyi hedeflediklerine dikkat çekti.

E-ticaret işlerinin yüzde 80’i aşan bir hızla büyüdüğünü söyleyen Çamurdan, "Teknoloji ve insan kaynağı ve deneyim yatırımları ile sağladığımız bu başarıyı, en çok ihtiyaç duyduğumuz dağıtım ağı yatırımıyla da pekiştirerek müşterilerimize verdiğimiz hizmeti bambaşka bir boyuta taşıyoruz. Kendi dağıtım operasyonumuz Boyner Express’in katacağı güçle müşterilerimiz hızlı, pratik, hayat kolaylaştıran eşsiz bir online alışveriş deneyimi yaşayabilecek." dedi.

Boyner.com.tr ve Morhipo siparişlerini artık müşterilere Boyner hızı ve kalitesinde teslim edileceğini belirten Çamurdan, şöyle devam etti:"Böylece müşterilerimizin zaman zaman sıkıntı yaşadıkları teslimat problemini, birlikte çalıştığımız kargo şirketlerinin hizmetlerine ek olarak iş ortağımız Scotty’nin de desteğiyle sunacağımız kendi özel hizmetimizle de çözme imkanımız olacak. Ürünlerin paketlenmesinden taşınmasına, pandemiye özel hijyen tedbirlerine, zamanında teslimattan farklı teslimat seçeneklerine, teslimat personelinin hizmet standardı ve diğer tüm ince detaylarıyla son dönemde gelişen ve pandemide önemi daha da artan lojistik ve teslimat işine yenilikler getirmek üzere önemli bir yatırıma imza atmaktan mutluluk duyuyoruz.”