Boyner’in desteği ile el emeği 6 bin 500 doğal çanta üretildi

Belma A.Özgen

Toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına alan Boyner Büyük Mağazacılık AŞ., çevre ve sürdürülebilirlik anlayışını moda ile birleştirerek, sadece kadınların elinin değdiği, yüzde 100 doğal ahşap boncuk çantalardan, 5 ayda 6 bin 500 adet üretim sağladı. Yüzde 100 doğal ahşap malzemeden tamamen el emeği ile üretilen boncuk çantalarının üretimini yapan kadınlar ile bir araya gelen Boyner Yöneticileri, bu ‘iyilik hareketi’nde kadınların yaşamlarını ve yaşadıkları zorlukları da görerek katkıda bulunmuş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardılar.

Kadının güçlenmesine katkı

Boyner olarak birçok projelerine Birleşmiş Milletler’in Kalkınma Projesi kapsamında devam ettiklerini anlatan Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu, çevresel sürdürülebilirlik, kadının güçlendirilmesi ve dezavantajlı gruplara destek eğitimi gibi birçok projenin içerisinde yer aldıklarını söyledi. Söz konusu boncuk çantaların üretimi için bir çağrı yaptıklarını söyleyen Koçoğlu, Sakarya’da 60 kadının el emeği, göz nuru ürünleri çıkarmak için bir araya geldiklerini söyledi. Nurçin Koçoğlu, doğal malzemeler ile üretilen ve 5 ay kadar kısa bir sürede hazırlanan çantaların üretim sürecine ilişkin şunları aktardı:

“Artık moda ve doğallık çok iç içe geçmiş durumda. Bunu da göz önünde bulundurarak Boyner olarak, modelleri belirledik. Sonrasında bir eğitim aşamamız oldu. Burada birçok kez sök-tak gibi denemeler yaptık. Bir çantanın üretimi 1 günde sürebiliyor 3 günde sürebiliyor. Sonrasında tamamen kadınların elinin değdiği 6 bin 500 doğal taştan, farklı renk ve desendeki boncuk çantaları, farklı fiyat aralıklarında müşterilerimizin beğenisine sunmaya başladık.”

Koçoğlu, 60 Sakaryalı kadının yüreğinin dokunduğu boncuk çantaların şu an Türkiye’de 73 ayrı Boyner mağazasında ve Boyner on-line mağazasında satışa sunulduğunu ve bu sezon için daha fazla boncuk çanta üretimi yapmayacaklarını da sözlerine ekledi.

Deprem bölgesi için proje devreye giriyor

Nurçin Koçoğlu, 6 Şubat’ta meydana gelen deprem sonrası mağdur olan kadınları ve dolayısı ile çocuklarını unutmadıklarını kaydetti. Koçoğlu, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da kurulan toplam 14 ‘Mor Yerleşke’deki kadınları da içine aldıkları projenin yakın zamanda hayata geçirileceğini söyledi. Yaptıkları projeler ile birçok kadına destek olmanın yanı sıra rakiplerine de örnek olduklarını vurgulayan Koçoğlu, Eylül ayı sonuna kadar projelendirmesinin tamamlanmasını bekledikleri projede de sadece kadınların yer alacağını sözlerine ekledi.