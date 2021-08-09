Boyner’in İK Genel Müdür Yardımcılığına Seda Kayrak Kızıltan atandı

Fiziksel ve online kanalda büyümesini sürdüren Boyner, şirketin büyüme hedeflerini destekleyecek organizasyonları kurmak, tercih edilen şirketler arasında yer almak ve çalışan bağlılığını sağlayacak yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirmek amacıyla üst düzey bir atama gerçekleştirdi.

Boyner Büyük Mağazacılık, Morhipo ve Boyner Holding’in insan kaynakları süreçlerine liderlik etmek üzere Seda Kayrak Kızıltan, İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Ağustos ayı itibarıyla göreve başlayan Kızıltan, e-ticaret ve perakende alanındaki deneyimleri doğrultusunda şirketin stratejik önceliklerini gerçekleştirmesine katkı sağlayacak.

Çoklu satış kanalları organizasyonlarını yönetti

Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Seda Kayrak Kızıltan, State University of Newyork, Buffalo’da İnsan Kaynakları alanında yüksek lisans (MBA) eğitimini tamamladı. İş hayatına 1998 yılında Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinden Eczacıbaşı-Baxter’de başladı ve burada yaklaşık 13 yıl İnsan Kaynakları’nın yanı sıra Kurumsal İletişim, Stratejik Planlama ve İdari İşler birimlerine liderlik etti. 2012 yılında e-ticaret sektörüne adım atan Kızıltan, e-ticaret, özel alışveriş ve dijital reklam, pazarlama alanlarında sekiz şirketi ile faaliyet gösteren Doğan Online Şirketler Grubu’nun İnsan Kaynakları Grup Başkanı olarak 2 yıl görev yaptı. Ardından Naspers Grup şirketlerinden Markafoni'de 2,5 yıl İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 2016 yılından bu yana Global İnsan Kaynakları Direktörü olarak Flormar’da görev alan Kızıltan, Türkiye dahil farklı ülkelerde perakende, e-ticaret ve ihracat gibi çoklu satış kanalları organizasyonlarını yönetti.