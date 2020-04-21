Boyteks'ten onaylı antiviral maske

21 Nisan 2020

Oktay ENSARİ

KAYSERİ - Erciyes Anadolu Holding’in tekstil sektöründe faaliyet yürüten kuruluşu Boyteks Tekstil, pandemi mücadelesinde kullanılabilecek inovatif antiviral kumaşlar üzerine çalıştığını ve testlerin başarıyla sonuçlandığını açıkladı. Şirket, Almanya ve İsveç’teki test çalışmalarından yüzde 90 oranında başarıyla çıkan antiviral kumaşlardan yüz maskesi ve diğer koruyucu malzemeleri üretecek. Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, gelişmeyi sosyal medya hesabından “Nanoteknoloji ile bir kumaş üretilse, temas ettiği virüsleri COVID-19 dahil öldürse, 5 yıkamaya kadar da virüsleri öldürme özelliğini kaybetmese, bu kumaştan maske yapılsa nasıl olur? Şahane olmaz mı? Boyteks Tekstil yaptı. Almanya’ya teste yolladık. Haftaya müjdemizi bekleyin’’ ifadelerine yer vermişti. Ardından Almanya’dan özel olarak getirilen 140 kiloluk dezenfektan madde ile Ar-Ge merkezinde virüs öldürücü hale getirilen özel kumaş, hem Almanya hem de İsveç’teki 2 uzman enstitüye gönderildi. Dünya çapında akredite olmuş her 2 enstitüden gelen raporlarda Boyteks’in patentini yeni aldığı 7’nci inovatifantiviral kumaşın yüzde 90 virüs öldürücü etkisi olduğu belirtildi.

"Antiviral maskeler virüsü yok edecek"

Konuyla ilgili DÜNYA’ya da açıklamalarda bulunan Alpaslan Baki Ertekin, “Yüz maskesi üretiminde yaygın olarak kullanılan nonwoven ürünlerinin dünyadaki ihtiyacı karşılama kapasitesi ve teknolojik sıkıntılar nedeniyle, nonwoven yüz maskesi kumaşlarına alternatif olabilecek, antiviral özellikli, yıkanabilir dokuma ve örme kumaşların geliştirilmesi için bir çalışma gerçekleştirdik. Geliştirdiği inovatif ürünler ve teknolojik altyapısı ile yatak kumaşı sektöründe dünya markaları arasında yer alan Boyteks, tekstil alanındaki tüm bilgi birikimi ve deneyimiyle pandemi mücadelesi için antiviral dokuma ve örme kumaş üretimine odaklandı. Yüksek teknolojik yöntemlerle sentezlenen antiviral malzemeler, özel proseslerle kumaşlara uygulanabiliyor. Bu teknoloji ile virüslerin protein yapıları bozularak, antiviral kumaş yüzeyinde tutunmasının engellenmesi ve virüslerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanıyor” diye konuştu. Ertekin, “Ticari olmamak kaydıyla ilk planda Sağlık Bakanlığı’na maske ve önlük üretip vereceğiz’’ dedi.

8.5 TL'ye mal oluyor

Alpaslan Baki Ertekin, bu özel kumaşın virüsün protein yapısını ve fonksiyonunu bozduğunu savunurken, kumaştan yapılan maskenin yaklaşık 8.5 TL’ye mal olduğu ve önlüğün 5 yıkamaya elverişli olduğu bilgilerini verdi. Boyteks’te halen bu özelliklerde 6 patentli kumaş daha bulunduğunu aktaran Ertekin, COVID-19 nedeniyle ülke genelinde normal kumaştan 500 bin maske üretip, Sağlık Bakanlığı’yla ilgili yerlere ücretsiz dağıttıklarını sözlerine ekledi.