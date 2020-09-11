Bozankaya elektrikli otobüsten sonra yerli metro üretecek

11 Eylül 2020

Türkiye’nin ilk yüzde 100 yerli elektrikli otobüsünü üreten Bozankaya, yerli metro üretiminde de sona yaklaştı. Romanya ile imzalanan 150 milyon Euro'luk bataryalı troleybüs ve tramvay projelerinin teslimatları 2021'de başlayacak.

Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, yeni projeler üzerinde de çalıştıklarını belirtirken, 2019 Romanya pazarında önemli projeler üstlendiklerini söyledi. Temeşvar için 40 adede kadar bataryalı tramvay, Yaş için 16 tramvay ve Bükreş için 100 adet troleybüs olmak üzere 3 farklı şehirden ihaleler kazandıklarını aktaran Günay, “Romanya’da imzalamış olduğumuz tramvay ve elektrikli otobüs/troleybüs projeleri ek alım opsiyonları ile 150 milyon euroyu geçiyor” şeklinde konuştu.

Romanya’da ilk araç teslimatlarını 2020’nin son çeyreğinde gerçekleştireceklerini bildiren Günay, “Temeşvar tramvay projesi için ilk 5 ek tramvay siparişini de aldık ve sipariş sayısı 21 adete ulaştı” dedi. Türkiye’nin ilk metro ihracatını 2016'da Siemens ile kurdukları konsorsiyum ile gerçekleştirdiklerini hatırlatan Günay, “Siemens ile Asya’da yürüttüğümüz işbirliğini Tayland 3. metro projesi ve ayrıca Siemens ABD ile Kanada raylı sistem projesiyle, Kuzey Amerika’yı kapsayacak şekilde genişlettik. İlgili ihracat 2021 yılı itibariyle başlamış olacak" şeklinde konuştu.

İç pazarda iddiasını sürdürüyor

Günay,Türkiye’de ise Kocaeli -Gebze metrosu ihalesinde en iyi teklifi verdiklerini belirterek, “İhalenin lehimize sonuçlanmasını bekliyoruz" dedi. Türkiye’nin ilk yüzde 100 elektrikli yerli otobüsünü üreten firma olarak, elektrikli otobüs çalışmalarına devam ettiklerini belirten Günay, yüzde 100 yerli metro çalışmalarını da sürdürdüklerini açıkladı.

Elektrikli otobüs üretimi ve ihracatını 5 yıl içinde dünya pazarında önemli bir paya sahip olacak şekilde artırmayı planladıklarını da aktaran Günay, “Bükreş için imzalamış olduğumuz 100 araçlık projemiz de bunun başlangıç noktası” dedi. Günay, Dünya pazarında 5 yıl içinde belli başlı ihaleleri alarak, elektrikli otobüs ve raylı sistem araç ihracatında önemli bir paya sahip olmayı hedeflediklerini dile getirdi. Antalya’da devam eden tramvay projesi için 33 metrelik, 70 km/h hıza erişebilen, 300 yolcu kapasiteli 15 adet düşük tabanlı tramvayın yanı sıra yine aynı özelliklerde 3 adet de ek satın alma opsiyonu bulunduğunu kaydeden Günay, “2021’in 2. yarısında araçlarımızı teslim etmeye başlayacağız” şeklinde konuştu.

Alstom ile raylı sistem projelerinde işbirliği

Alstom ile raylı sistem projelerinde işbirliği yapacaklarını ifade eden Günay, “MAN’ın Türkiye ve Dünya pazarı için ürettiği otobüslerin metal alt parçalarını da 2003 yılından beri Türkiye’de üretmekteyiz. Konya Elektrikli Otobüs, Elazığ Elektrikli Otobüs, Şanlıurfa Trolleybus, Kayseri Elektrikli Otobüs, Kayseri Tramvay, Malatya Troleybus(bataryalı ve katanerli), Manisa Elektrikli Otobüs, Eskişehir Tepebaşı Elektrikli Otobüs ve Türkiye’nin ilk elektrikli otobüs filosu olma özelliğini taşıyan İzmir projesinin ardından son olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi için 15 adet yüzde 100 alçak tabanlı ve bataryalı tramvay sözleşmesini imzaladık” açıklamasında bulundu.

"Hedefimiz yerli metro aracımızı önümüzdeki yıl raylara indirmek”

Günay, Bangkok’a teslim ettikleri metro trenleriyle Türkiye’nin ilk raylı sistem ihracatını gerçekleştirdiklerini ve 2019 yılında ise rotalarını Romanya’ya çevirdiklerini söyledi. Günay, “İlerleyen zamanlarda Avrupa, Güney Amerika ve Asean ülkeleri için de iş geliştirme çalışmalarımız devam edecek” dedi. Günay şöyle devam etti: “Ankara Sincan OSB’de bulunan fabrikamızda yaklaşık 62 milyon euro yatırım yaptık ve 2012-2020 yılları arasında ArGe yolu ile geliştirilen ürünlerin satışından 200 milyon euronun üzerinde rakam elde ettik. Ar-Ge projeleri sonucu elde edilen tutarın yüzde 10’u ihraç geliri, yüzde 90’ın tamamı ise ithal ikamesidir. Türkiye’nin ilk yerli yüzde 100 elektrikli otobüsümüzün ardından, otonom, yani sürücüsüz yüzde 100 elektrikli toplu taşıma aracı projemiz ile yerli metro aracı projelerimiz TÜBİTAK tarafından değerlendirilip desteklenmeye uygun bulundu. Hedefimiz yerli metro aracımızı önümüzdeki yıl raylara indirmek”.

TÜBİTAK tarafından uluslararası koordinasyonu yürütülen HELIOS projesinin ortağı olduklarını söyleyen Günay, “Pilot prototipin sisteme entegrasyonu ve test edilmesi” işinde lider olarak ilan edilip bu kapsamda hibeye hak kazandık” diye konuştu.