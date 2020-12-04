Bozankaya ilk yerli metro için imzayı attı

Elektrikli otobüs, metro ve tramvay üreticisi Bozankaya, yeni üretim için kolları sıvadı. İlk yüzde yüz yerli elektrikli otobüsü, ilk metro ihracatını gerçekleştiren şirket, şimdi de Türkiye’nin ilk yerli metrosunu üretecek.

AYGM Gebze-OSB-Darıca Sahil Raylı Sistem Hattı ihalesini kazanan Bozankaya, 28 adet metro aracı için sözleşme imzaladı. Şirket resmi sosyal medya hesaplarından “Türkiye’nin ilk yerli metrosu Bozankaya’dan” şeklinde bir duyuru yayınlayarak anlaşma hakkında şu bilgileri verdi:

“Kocaeli için tamamı Ankara tesislerimizde tasarlanacak ve üretilecek 28 adet metro aracı sözleşmesini imzaladık. 90 metre set uzunluğunda ve en az 1080 yolcu kapasitesine sahip olacak Bozankaya metro araçları 2022’nin son çeyreğinde teslim edilmeye başlanacak.”

349 milyon 748 bin tutarında olduğu öğrenilen sözleşme imzalanmasının ardından fabrikada çalışmalar başladı. Ankara Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde 100 bin metrekare alana kurulu olan fabrikada, bugüne kadar patentli birçok ürün geliştirildi.

Bozankaya’nın yaptığı paylaşımda, bu çalışmaların durmayacağı yönünde bir açıklama da yer aldı: “Yerli teknolojiyi en üst noktaya getirmek memleketimize katma değeri yüksek projeler kazandırmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz."

2003 yılında 20 çalışanla başladı



Almanya’da Ar-Ge şirketi olarak kurulan Bozankaya, 2003 yılında 20 çalışanla Türkiye’de faaliyetine başladı. Şehirler için toplu ulaşımda yatırım ve işletme maliyetleri açısından ideal çözümler sunarak, enerji tasarrufu sağlayan ve gürültüsüz araçlar geliştiriyor. Ar-Ge merkezindeki 100’e yakın mühendisle birlikte toplam çalışan sayısı 1000’e yaklaşmış durumda.