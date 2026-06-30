Bozankaya, raylı sistemlerde küresel rekabetini güçlendiriyor
Yüksek mühendislik kabiliyeti, Ar-Ge gücü ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle Türkiye'yi raylı sistemlerde küresel oyuncular arasına taşıdıklarının altını çizen Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, bugün itibarıyla Avrupa başta olmak üzere uluslararası pazarlardaki varlıklarını yüksek katma değerle güçlendirmeye devam ettiklerinin altını çizdi.
Kentleşmenin hız kazanması, sürdürülebilir ulaşım çözümlerine duyulan ihtiyacı her geçen gün artırırken raylı sistem yatırımları da dünya genelinde stratejik önemini koruyor. Türkiye’de bu dönüşüme yön veren şirketlerden biri olan Bozankaya, geliştirdiği yüksek teknolojiye sahip raylı sistem araçlarıyla şehirlerin çevreci, güvenli ve verimli toplu ulaşım hedeflerine katkı sunuyor.
Ankara’daki üretim tesislerinde tasarlayıp ürettiği tramvay, metro, hafif raylı sistem araçları, metro, elektrikli otobüs ve troleybüsleri global pazara ihraç eden Bozankaya; tasarım, mühendislik, üretim, test ve satış sonrası hizmet süreçlerini tek çatı altında yürütüyor.
“Artan nüfus, toplu taşımayı öne çıkardı”
Şehirlerin ihtiyaçlarına yönelik uluslararası standartlara uygun araçlar ürettiklerine dikkat çeken Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, “Raylı sistemler sadece bir ulaşım yatırımı değil, aynı zamanda şehirlerin sürdürülebilir geleceği açısından stratejik bir dönüşüm aracı. Şehirlerin artan nüfusu ve değişen mobilite ihtiyaçları, çevreci ve yüksek kapasiteli toplu taşıma sistemlerini her zamankinden daha önemli hale getiriyor. Biz de Bozankaya olarak geliştirdiğimiz yenilikçi teknolojilerle yalnızca bugünün değil, geleceğin ulaşım çözümlerini üretmeye odaklanıyoruz” değerlendirmesini yaptı.
“Mühendislik ve Ar-Ge gücümüzle rekabetçiyiz”
Öte yandan, Türkiye’nin raylı sistem teknolojilerinde önemli bir üretim ve ihracat merkezi potansiyeline sahip olduğuna atıfta bulunan Aytunç Günay, şirketlerinin de rekabetçilik noktasında; yüksek mühendislik kabiliyetleri ve Ar-Ge altyapısından güçlü bir destek aldığının altını çizdi.
Kuruldukları ilk günden beri yüksek katma değerli ulaşım teknolojileri geliştirmeye odaklanmış bir şirket kültürü inşa etiklerini söyleyen Aytunç Günay, şöyle devam etti: “Bugün geliştirdiğimiz raylı sistem ve elektrikli toplu ulaşım araçları, Türk mühendisliğinin ulaştığı seviyeyi uluslararası pazarlarda başarıyla temsil ediyor. Tasarımından üretimine kadar birçok kritik süreci kendi bünyemizde yönetiyor, farklı şehirlerin ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirebiliyoruz. Bu yaklaşımımız hem kaliteyi hem de rekabet gücümüzü artırıyor.”
İtalya, Romanya, Polonya ve Sırbistan’a tramvay
Son yıllarda hayata geçirdiği uluslararası projelerle ihracat pazarlarındaki etkinliğini daha da artıran Bozankaya, 2026 yılında Sırbistan’ın başkenti Belgrad için ürettiği 25 yeni nesil tramvayın tamamını ülkeye teslim etti. İtalya’nın Napoli kenti için yürüttüğü tramvay projesini kapsamını genişleten şirket toplam araç sayısını 50’ye çıkarırken, Polonya’nın Elbląg kentinde kazanılan 10 yeni tramvay ihalesiyle Avrupa’daki büyümesini artırdı. Bunun yanı sıra Romanya’nın Timișoara ve Iași şehirlerinde hizmet veren toplam 74 tramvay, Bozankaya’nın Avrupa’daki güçlü referansları arasında yer alırken, Tayland’daki metro projesi ise Asya pazarındaki konumunu güçlendiriyor.
İhracatı yalnızca ticari bir faaliyet olarak değerlendirmediklerini belirten Aytunç Günay, “İhraç ettiğimiz her araç aynı zamanda Türkiye’nin mühendislik kabiliyetini ve teknoloji üretme gücünü temsil ediyor. Avrupa’da kazandığımız referans projeler, yeni pazarlarda önemli fırsatlar oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde uluslararası büyümemizi daha da hızlandırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
Bozankaya, yurt içinde de raylı sistem projelerine yönelik yatırımlarını sürdürüyor. İstanbul 100 Metro, Samsun Tramvay ve Bursa Hafif Raylı Sistem projelerinin araçlarının üretimi sürerken; Kayseri, Kocaeli ve Antalya için üretilen tramvaylar şehir halkına hizmet veriyor. Yine Kocaeli’nde Gebze-Darıca hattında hizmet verecek olan sürücüsüz metrolar şehrin sürdürülebilir toplu ulaşım hedeflerine katkı sunuyor.
Raylı sistem sektöründe Türkiye’nin daha güçlü bir konuma ulaşması için üretimin stratejik önem taşıdığına işaret eden Aytunç Günay, güçlü tedarik zinciri ve yerli sanayi iş birliklerinin sektörün gelişimine önemli katkı sunduğunu söyledi. “Türkiye’nin sahip olduğu mühendislik altyapısı ve üretim kabiliyeti, raylı sistemlerde küresel ölçekte söz sahibi olabilecek seviyede” diye konuşan Günay, şirketlerinin gelecek hedefini ise şu sözlerle özetledi: “Bozankaya olarak hedefimiz yalnızca araç üretmek değil; teknolojisiyle, mühendisliğiyle ve yenilikçi çözümleriyle dünyada referans gösterilen bir marka olmak. Önümüzdeki dönemde hem yurt içinde hem de uluslararası pazarlarda üstleneceğimiz yeni projelerle Türkiye’nin raylı sistem teknolojilerindeki küresel başarısına katkı sunmaya devam edeceğiz.”
“Dijital dönüşüm devri yaşanıyor”
Enerji verimliliği, dijitalleşme ve sürdürülebilirliğin Bozankaya’nın raylı sistem yatırımlarının temelini oluşturduğunu söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, “Şirketimiz geliştirdiği araçlarda düşük enerji tüketimi sağlayan tahrik sistemleri, hafif gövde teknolojileri, yüksek yolcu konforu ve uzun işletme ömrü sunan çözümlere odaklanıyor” dedi. Raylı sistemlerde dijital dönüşümün önemine de dikkat çeken Günay, “Artık rekabet yalnızca araç üretmekten ibaret değil. Akıllı bakım sistemleri, veri analitiği, enerji yönetimi ve dijital teknolojiler sektörün geleceğini belirliyor. Biz de Ar-Ge yatırımlarımızı bu alanlara yönlendirerek, geleceğin ulaşım teknolojilerini bugünden geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.