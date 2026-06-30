Bozankaya, raylı sistemlerde küresel rekabetini güçlendiriyor

Kentleşmenin hız kazan­ması, sürdürülebilir ula­şım çözümlerine duyu­lan ihtiyacı her geçen gün artı­rırken raylı sistem yatırımları da dünya genelinde stratejik önemi­ni koruyor. Türkiye’de bu dönü­şüme yön veren şirketlerden biri olan Bozankaya, geliştirdiği yük­sek teknolojiye sahip raylı sistem araçlarıyla şehirlerin çevreci, gü­venli ve verimli toplu ulaşım he­deflerine katkı sunuyor.

Ankara’daki üretim tesislerinde tasarlayıp ürettiği tramvay, metro, hafif raylı sistem araçları, metro, elektrikli otobüs ve troleybüsleri global pazara ihraç eden Bozanka­ya; tasarım, mühendislik, üretim, test ve satış sonrası hizmet süreç­lerini tek çatı altında yürütüyor.

“Artan nüfus, toplu taşımayı öne çıkardı”

Şehirlerin ihtiyaçlarına yöne­lik uluslararası standartlara uygun araçlar ürettiklerine dikkat çeken Bozankaya Yönetim Kurulu Baş­kanı Aytunç Günay, “Raylı sistem­ler sadece bir ulaşım yatırımı değil, aynı zamanda şehirlerin sürdürü­lebilir geleceği açısından stratejik bir dönüşüm aracı. Şehirlerin ar­tan nüfusu ve değişen mobilite ih­tiyaçları, çevreci ve yüksek kapa­siteli toplu taşıma sistemlerini her zamankinden daha önemli hale ge­tiriyor. Biz de Bozankaya olarak ge­liştirdiğimiz yenilikçi teknolojiler­le yalnızca bugünün değil, gelece­ğin ulaşım çözümlerini üretmeye odaklanıyoruz” değerlendirmesi­ni yaptı.

“Mühendislik ve Ar-Ge gücümüzle rekabetçiyiz”

Öte yandan, Türkiye’nin raylı sistem teknolojilerinde önemli bir üretim ve ihracat merkezi potan­siyeline sahip olduğuna atıfta bu­lunan Aytunç Günay, şirketlerinin de rekabetçilik noktasında; yüksek mühendislik kabiliyetleri ve Ar-Ge altyapısından güçlü bir destek aldı­ğının altını çizdi.

Kuruldukları ilk günden beri yüksek katma değerli ulaşım tek­nolojileri geliştirmeye odaklan­mış bir şirket kültürü inşa etikle­rini söyleyen Aytunç Günay, şöyle devam etti: “Bugün geliştirdiğimiz raylı sistem ve elektrikli toplu ula­şım araçları, Türk mühendisliği­nin ulaştığı seviyeyi uluslararası pazarlarda başarıyla temsil ediyor. Tasarımından üretimine kadar birçok kritik süreci kendi bünye­mizde yönetiyor, farklı şehirlerin ihtiyaçlarına uygun çözümler ge­liştirebiliyoruz. Bu yaklaşımımız hem kaliteyi hem de rekabet gücü­müzü artırıyor.”

İtalya, Romanya, Polonya ve Sırbistan’a tramvay

Son yıllarda hayata geçirdiği uluslararası projelerle ihracat pa­zarlarındaki etkinliğini daha da artıran Bozankaya, 2026 yılında Sırbistan’ın başkenti Belgrad için ürettiği 25 yeni nesil tramvayın tamamını ülkeye teslim etti. İtal­ya’nın Napoli kenti için yürüttüğü tramvay projesini kapsamını ge­nişleten şirket toplam araç sayı­sını 50’ye çıkarırken, Polonya’nın Elbląg kentinde kazanılan 10 ye­ni tramvay ihalesiyle Avrupa’daki büyümesini artırdı. Bunun yanı sı­ra Romanya’nın Timișoara ve Iași şehirlerinde hizmet veren toplam 74 tramvay, Bozankaya’nın Avru­pa’daki güçlü referansları arasın­da yer alırken, Tayland’daki metro projesi ise Asya pazarındaki konu­munu güçlendiriyor.

İhracatı yalnızca ticari bir faali­yet olarak değerlendirmediklerini belirten Aytunç Günay, “İhraç et­tiğimiz her araç aynı zamanda Tür­kiye’nin mühendislik kabiliyetini ve teknoloji üretme gücünü tem­sil ediyor. Avrupa’da kazandığımız referans projeler, yeni pazarlarda önemli fırsatlar oluşturuyor. Önü­müzdeki dönemde uluslararası bü­yümemizi daha da hızlandırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bozankaya, yurt içinde de ray­lı sistem projelerine yönelik yatı­rımlarını sürdürüyor. İstanbul 100 Metro, Samsun Tramvay ve Bur­sa Hafif Raylı Sistem projelerinin araçlarının üretimi sürerken; Kay­seri, Kocaeli ve Antalya için üreti­len tramvaylar şehir halkına hiz­met veriyor. Yine Kocaeli’nde Geb­ze-Darıca hattında hizmet verecek olan sürücüsüz metrolar şehrin sürdürülebilir toplu ulaşım hedef­lerine katkı sunuyor.

Raylı sistem sektöründe Türki­ye’nin daha güçlü bir konuma ulaş­ması için üretimin stratejik önem taşıdığına işaret eden Aytunç Gü­nay, güçlü tedarik zinciri ve yerli sanayi iş birliklerinin sektörün ge­lişimine önemli katkı sunduğunu söyledi. “Türkiye’nin sahip oldu­ğu mühendislik altyapısı ve üre­tim kabiliyeti, raylı sistemlerde küresel ölçekte söz sahibi olabi­lecek seviyede” diye konuşan Gü­nay, şirketlerinin gelecek hedefini ise şu sözlerle özetledi: “Bozanka­ya olarak hedefimiz yalnızca araç üretmek değil; teknolojisiyle, mü­hendisliğiyle ve yenilikçi çözüm­leriyle dünyada referans gösteri­len bir marka olmak. Önümüzdeki dönemde hem yurt içinde hem de uluslararası pazarlarda üstlenece­ğimiz yeni projelerle Türkiye’nin raylı sistem teknolojilerindeki kü­resel başarısına katkı sunmaya de­vam edeceğiz.”

“Dijital dönüşüm devri yaşanıyor”

Enerji verimliliği, dijitalleşme ve sürdürülebilirliğin Bozankaya’nın raylı sistem yatırımlarının temelini oluşturduğunu söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, “Şirketimiz geliştirdiği araçlarda düşük enerji tüketimi sağlayan tahrik sistemleri, hafif gövde teknolojileri, yüksek yolcu konforu ve uzun işletme ömrü sunan çözümlere odaklanıyor” dedi. Raylı sistemlerde dijital dönüşümün önemine de dikkat çeken Günay, “Artık rekabet yalnızca araç üretmekten ibaret değil. Akıllı bakım sistemleri, veri analitiği, enerji yönetimi ve dijital teknolojiler sektörün geleceğini belirliyor. Biz de Ar-Ge yatırımlarımızı bu alanlara yönlendirerek, geleceğin ulaşım teknolojilerini bugünden geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.