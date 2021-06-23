Bozankaya’nın yeni jenerasyon tramvayı Romanya yollarında

Ankara Sincan’da kurulu fabrikasında ulaştırma teknolojilerinde faaliyet gösteren, raylı ve elektrikli lastikli toplu taşıma araçları üreten Bozankaya, Türkiye’de geliştirdiği yeni jenerasyon tramvayını Romanya’ya ihraç etti. Şirketten yapılan açıklamada, ürünlerin çevre dostu olduğu belirtilerek, “30 yılı aşkın süredir hizmet veren, Türkiye’nin öncü firmalarından Bozankaya, Ankara Sincan’daki tesislerinde üretilen tramvayları şimdi de Romanya’ya ihraç ediyor” denildi.

İlk parti gönderildi

Türkiye’de ilk kez yüzde 100 elektrikli otobüsü 2016’da piyasaya süren şirket olan Bozankaya, Romanya’nın AB teşvikleriyle yürüttüğü toplu taşıma projesi kapsamında Temeşvar ve Yaş şehirleri için 37 adet tramvay üretti. Şirket açıklamasında, “İlk tramvay Ankara’da Bozankaya’nın Sincan bölgesindeki üretim tesislerinden 18 Haziran’da Temeşvar’a gönderildi. Daha önce Kayseri ve Antalya belediyeleri tarafından da satın alınarak, bu iki ilimizde toplu ulaşımda yüksek memnuniyet oranlarıyla hizmet veren Bozankaya markalı tramvaylar bu proje sayesinde Romanya’da da kullanıma girecek” denildi.

En uzun menzile sahip

İhracatı yapılan tramvay sistemi hakkında da açıklama yapan şirket, şebekeden elektrik alarak çalışan tramvaylarda aynı zamanda batarya sistemi bulunduğu ve şebekeye bağlı olmadan 63 km yol alabildiği belirtilerek, bu mesafenin dünyanın batarya ile en uzun menzili olduğu belirtildi. Romanya’ya ihraç edilen Bozankaya tramvayın, 30 metre uzunluğunda, 2.4 metre genişliğinde, yüzde 100 alçak tabanlı, 200 kişi kapasiteli olduğu bildirildi.

115 milyon Euro döviz girişi

Romanya ihracatı kapsamında üretilecek Bozankaya tramvayların ilk 21 adeti Temeşvar kentinde, ikinci etapta üretilecek olanlardan 16 adeti de Yaş kentinde kullanılacak. Avrupa Birliği finansörlüğünde gerçekleşen projelerdeki tramvay ihracatı ile Türkiye’ye yaklaşık 115 milyon Euro değerinde döviz girişi sağlanacak ve Türkiye’nin bu alandaki teknolojik varlığıyla rekabet gücüne de katkı sağlanmış olacak. Bozankaya, 100 bin metrekare büyüklüğünde fabrikasında ürettiği raylı ve lastik tekerlekli toplu taşıma araçlarını bazı Avrupa ve Asya ülkelerine de ihraç etti.