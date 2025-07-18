BP, ABD rüzgar enerjisi varlıklarını LS Power’a satıyor
İngiliz enerji devi BP, ABD'deki kara rüzgar enerjisi işletmesini LS Power’a satma kararı aldı. Yedi eyalette faaliyet gösteren ve 1,3 gigawatt net üretim kapasitesine sahip olan BP Wind Energy varlıklarının devri, 2025 sonuna kadar tamamlanacak. BP'nin borç azaltma hedefi doğrultusunda 2027’ye kadar 20 milyar dolarlık varlık elden çıkarması bekleniyor.
İngiliz enerji şirketi BP, ABD’deki kara rüzgar enerjisi işletmesini LS Power’a satma kararı aldığını açıkladı. Bu karar, şirketin düşük karbonlu enerji varlıklarından uzaklaşma ve borç azaltma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.
BP, BP Wind Energy aracılığıyla yedi farklı ABD eyaletinde faaliyet gösteren 10 kara rüzgar enerjisi varlığında pay sahibi. Söz konusu varlıklar, toplamda 1,3 gigawatt net üretim kapasitesi sunuyor.
Şirket, satışın düzenleyici onayların ardından 2025 yılı sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini bildirdi. Anlaşmanın finansal ayrıntıları kamuoyu ile paylaşılmadı.
BP, 2027 yılına kadar 20 milyar dolarlık varlık satışı gerçekleştirmeyi hedefliyor. İlk çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirket, 2025 yılına yönelik elden çıkarma tahminini 3 ila 4 milyar dolar aralığına yükseltmişti.