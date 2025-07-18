BP, ABD rüzgar enerjisi varlıklarını LS Power’a satıyor

İngiliz enerji şirketi BP, ABD’deki kara rüzgar enerjisi işletmesini LS Power’a satma kararı aldığını açıkladı. Bu karar, şirketin düşük karbonlu enerji varlıklarından uzaklaşma ve borç azaltma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

BP, BP Wind Energy aracılığıyla yedi farklı ABD eyaletinde faaliyet gösteren 10 kara rüzgar enerjisi varlığında pay sahibi. Söz konusu varlıklar, toplamda 1,3 gigawatt net üretim kapasitesi sunuyor.

Şirket, satışın düzenleyici onayların ardından 2025 yılı sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini bildirdi. Anlaşmanın finansal ayrıntıları kamuoyu ile paylaşılmadı.

BP, 2027 yılına kadar 20 milyar dolarlık varlık satışı gerçekleştirmeyi hedefliyor. İlk çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirket, 2025 yılına yönelik elden çıkarma tahminini 3 ila 4 milyar dolar aralığına yükseltmişti.