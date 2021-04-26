BP, Raven sahasında gaz üretimine başladı

BP'nin Mısır'da yürüttüğü Batı Nil Deltası projesi kapsamındaki Raven sahasında gaz üretimi başladı. BP'den yapılan açıklamada, 3 aşamalı olarak geliştirilen Batı Nil Deltası projesi kapsamındaki 5. saha olan Raven'ın halihazırda günlük 600 milyon metreküp gaz ile 30 bin varil doğal gaz kondensantı üretme kapasitesine sahip olduğu, bunun 900 milyon metreküpe çıkmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, Mısır Petrol Bakanlığıyla ortaklaşa yürütülen projenin, tüm aşamalarının toplamda 9 milyar dolara mal olduğu ifade edildi.

Söz konusu proje, Kuzey İskenderiye ve Batı Akdeniz açık deniz imtiyaz bloklarında üç aşamada teslim edilecek beş sahayı kapsıyor.

Batı Nil Deltası bölgesinden çıkarılacak gazın Mısır'ın artan enerji ihtiyacına katkı sağlaması hedefleniyor.

Batı Nil Deltası projesi kapsamında daha önce 2017'de Taurus ve Libra sahaları, 2019'da da Giza ve Feyyum sahaları faaliyete geçmişti.