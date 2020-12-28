BP Türkiye'nin yeni Ülke Başkanı Tümkan Işıltan oldu

BP Türkiye'nin Ülke Başkanlığı görevine Tümkan Işıltan getirildi. Işıltan BP'nin Türkiye’deki üst düzey temsilcisi olarak BP stratejilerinin hayata geçmesini sağlacak ve şirketin Türkiye’deki tüm iş kolları adına dış ilişkilerinin yürütülmesini destekleyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2017 yılından bu yana BP Türkiye Finans Direktörü ve temmuz ayından bu yana ise BP Perakende Operasyonları Direktörü olarak görev yapan Işıltan, yeni görevine 1 Ocak 2021 itibarıyla başlayacak.

BP'ye 2000 yılında finansal analist olarak katılan Işıltan, Türkiye ve Avrupa’da farklı birçok görev üstlendi. Sırasıyla Performans Müdürlüğü ve Finans Kontrolörlüğü, Akdeniz Bölgesi Konsolidasyon ve Raporlama Müdürlüğü, Akdeniz Bölgesi Sadakat Programları Müdürlüğü, Strateji Direktörlüğü, Finans Direktörlüğü ve Perakende Operasyon Direktörlüğü görevlerini yürttü.

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olan Işıltan’ın ABD’nin Boston şehrinde bulunan Suffolk Üniversitesi'nden finans ve satış, pazarlama alanında yüksek lisans derecesi bulunuyor.